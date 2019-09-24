В Европе играют 25 наших, они есть даже в Боснии, Швеции и Хорватии. Знаете их всех?

Денис Черышев, «Валенсия» (Испания)

Источник: http://www.globallookpress.com/

28 лет, полузащитник.

Цена (здесь и далее по данным transfermarkt.ru): 6 млн евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 4 матча, 1 голевая передача.

За кого выступал в России: —.

Денис оправился от травмы, начал снова получать игровое время, но затем в «Валенсии» случилась странная замена тренера. Клуб уволил Марселино, который в прошлом сезоне выиграл Кубок и пробился в ЛЧ. Пока непонятно, как новый тренер (Альберт Селадес) оценивает Черышева. Россиянин провел почти все 90 минут в ЛЧ против «Челси», но в следующем матче (в чемпионате) даже не появился на поле.

Александр Головин, «Монако» (Франция)

Источник: http://www.globallookpress.com/

23 года, полузащитник.

Цена: 25 млн евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 5 матчей.

За кого выступал в России: ЦСКА.

Клуб Головина ужасно начал сезон (19-е место, 0 побед в 6 турах), но сам Александр на фоне партнеров смотрится неплохо. Другое дело, что на второй сезон от него ждут большего прогресса.

Николай Комличенко, «Млада Болеслав» (Чехия)

Источник: http://www.fkmb.cz/

24 года, нападающий.

Цена: 3,5 млн евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 10 матчей, 9 голов, 2 голевых.

За кого выступал в России: «Краснодар-2».

Летом Комличенко чуть не перешел в ЦСКА: чехи хотели полноценный трансфер, а армейцы предлагали аренду. Но если форвард продолжит штамповать голы, уже совсем скоро окажется в большом клубе.

Заур Садаев, «Анкарагюджю» (Турция), аренда

Источник: РИА "Новости"

29 лет, нападающий.

Цена: 350 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 2 матча.

За кого выступал в России: «Ахмат».

За 9 матчей в Турции (считая прошлый сезон) Садаев пока ни разу не забил. А его команда обитает в пределах 13−15-х мест.

Юрий Лодыгин, «Газиантеп» (Турция)

Источник: https://www.gazisehirgaziantepfk.org/tr/anasayfa

29 лет, вратарь.

Цена: 1,5 млн евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 0 матчей.

За кого выступал в России: «Зенит».

Лодыгин ничего не показал в «Олимпиакосе» (где был в аренде), по окончании сезона ушел свободным агентом в чемпионат Турции. Пока не сыграл ни одного матча. Карьера экс-игрока сборной России под угрозой.

Иван Злобин, «Бенфика» (Португалия)

Источник: http://www.gettyimages.com/

22 года, вратарь.

Цена: 1 млн евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 0 матчей за главную команду.

За кого выступал в России: молодежка ЦСКА.

4 года назад Злобин уехал из молодежки ЦСКА в Португалию и медленно, но все же продвигается к основе «Бенфики». Прошлый сезон он почти полностью провел в дубле и играл во втором португальском дивизионе. Сейчас он полноценный игрок первой команды, пусть и пока сидит в запасе. В клубе на него рассчитывают как на будущего первого номера.

Антон Митрюшкин, «Сьон» (Швейцария)

Источник: http://www.globallookpress.com/

23 года, вратарь.

Цена: 2,25 млн евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 6 матчей, 10 пропущенных.

За кого выступал в России: «Спартак».

После травмы, которая выбила Митрюшкина почти на 2 года, никак не может восстановить форму. В первом же матче после возвращения российский вратарь пропустил 4 гола, затем стал играть за вторую команду «Сьона» — в третьей швейцарской лиге. Есть надежда, что в клубе в него все еще верят: долго ждали его восстановления, а до травмы Митрюшкин был одним из лучших.

Алексей Татаев, «Млада Болеслав» (Чехия), аренда

Источник: http://www.fkmb.cz/

20 лет, защитник.

Цена: 650 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 3 матча, 1 гол.

За кого выступал в России: «Краснодар-2».

Молодой защитник пропустил первые туры чемпионата Чехии, но последние три игры стабильно выходит в старте и даже забил один мяч. «Млада Болеслав» идет на третьем месте. На игрока по-прежнему рассчитывает «Краснодар», поэтому в Чехии Татаев лишь в аренде.

Сердер Сердеров, «Интер» Запрешич (Хорватия)

Источник: http://www.globallookpress.com/

25 лет, полузащитник.

Цена: 650 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 7 матчей, 3 гола, 1 голевая.

За кого выступал в России: молодежка ЦСКА, «Анжи», «Урал», «Крылья Советов», «Енисей».

Воспитанник ЦСКА неплохо проявляется себя в Европе: за 44 матча в софийской «Славии» забил 13 голов и отдал 4 голевые, а в Хорватии в 26 матчах у него — 10 голов и голевая. Не получилось разве что в польской «Краковии» (8 матчей, 0 голов).

Тимур Жамалетдинов, «Лех» (Польша), аренда

Источник: РИА "Новости"

22 года, нападающий.

Цена: 800 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 6 матчей, 2 гола.

За кого выступал в России: ЦСКА.

За первую команду форвард провел пока 20 минут (2 матча), в основном получая практику во второй лиге Польши. Там Жамалетдинов и забил 2 гола. Напомним, права на игрока по-прежнему принадлежат ЦСКА.

Кирилл Погребняк, «Фалькенберг» (Швеция)

Источник: http://www.globallookpress.com/

27 лет, нападающий.

Цена: 150 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019: 13 матчей, 2 гола, 1 голевая.

За кого выступал в России: «Томь», «Зенит-2», «Балтика».

Брат того самого Павла Погребняка наиграл на предложение о новом 3-летнем контракте от «Фалькенберга». После 24-х туров (Погребняк приехал в середине сезона-2019) клуб идет в зоне вылета. До спасительного места 2 балла.

Денис Давыдов, ЦСКА (Болгария)

Источник: http://www.gettyimages.com/

24 года, полузащитник.

Цена: 300 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 1 матч.

За кого выступал в России: «Спартак», «Нижний Новгород».

Большой талант «Спартака» пока провел всего 30 минут в чемпионате Болгарии. В последних матчах стал редко попадать даже в заявку.

Александр Жиров, «Зандхаузен» (Германия)

Источник: http://www.globallookpress.com/

28 лет, защитник.

Цена: 650 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019/20: 8 матчей.

За кого выступал в России: «Динамо» Барнаул, «Анжи», «Краснодар», «Енисей».

В апреле 2019-го были новости, что Жировым интересовался «Гамбург», который рвался обратно в Бундеслигу (в итоге не вышло, 4-е место). Сейчас «Зандхаузен» тоже идет в лидерах второй бундеслиги — после семи стартовых туров 5-е место. Жиров играл во всех матчах.

Никита Хайкин, «Буде-Глимт» (Норвегия)

Источник: https://www.glimt.no/

24 года, вратарь.

Цена: 150 тысяч евро.

Статистика в сезоне-2019: 1 матч.

За кого выступал в России: дубли «Мордовии» и «Кубани».

Никита — сын российского бизнесмен Ильи Хайкина. Занимался в школе «Динамо», «Челси», «Портсмута», но на взрослом уровне пока не закрепился. В Норвегии игровой практики на данный момент немного.

Кто еще играет в Европе? Кратко: