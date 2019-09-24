В Европе играют 25 наших, они есть даже в Боснии, Швеции и Хорватии. Знаете их всех?

Денис Черышев, «Валенсия» (Испания)
Источник: http://www.globallookpress.com/
- 28 лет, полузащитник.
- Цена (здесь и далее по данным transfermarkt.ru): 6 млн евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 4 матча, 1 голевая передача.
- За кого выступал в России: —.
Денис оправился от травмы, начал снова получать игровое время, но затем в «Валенсии» случилась странная замена тренера. Клуб уволил Марселино, который в прошлом сезоне выиграл Кубок и пробился в ЛЧ. Пока непонятно, как новый тренер (Альберт Селадес) оценивает Черышева. Россиянин провел почти все 90 минут в ЛЧ против «Челси», но в следующем матче (в чемпионате) даже не появился на поле.
Александр Головин, «Монако» (Франция)
Источник: http://www.globallookpress.com/
- 23 года, полузащитник.
- Цена: 25 млн евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 5 матчей.
- За кого выступал в России: ЦСКА.
Клуб Головина ужасно начал сезон (19-е место, 0 побед в 6 турах), но сам Александр на фоне партнеров смотрится неплохо. Другое дело, что на второй сезон от него ждут большего прогресса.
Николай Комличенко, «Млада Болеслав» (Чехия)
Источник: http://www.fkmb.cz/
- 24 года, нападающий.
- Цена: 3,5 млн евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 10 матчей, 9 голов, 2 голевых.
- За кого выступал в России: «Краснодар-2».
Летом Комличенко чуть не перешел в ЦСКА: чехи хотели полноценный трансфер, а армейцы предлагали аренду. Но если форвард продолжит штамповать голы, уже совсем скоро окажется в большом клубе.
Заур Садаев, «Анкарагюджю» (Турция), аренда
- 29 лет, нападающий.
- Цена: 350 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 2 матча.
- За кого выступал в России: «Ахмат».
За 9 матчей в Турции (считая прошлый сезон) Садаев пока ни разу не забил. А его команда обитает в пределах 13−15-х мест.
Юрий Лодыгин, «Газиантеп» (Турция)
Источник: https://www.gazisehirgaziantepfk.org/tr/anasayfa
- 29 лет, вратарь.
- Цена: 1,5 млн евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 0 матчей.
- За кого выступал в России: «Зенит».
Лодыгин ничего не показал в «Олимпиакосе» (где был в аренде), по окончании сезона ушел свободным агентом в чемпионат Турции. Пока не сыграл ни одного матча. Карьера экс-игрока сборной России под угрозой.
Иван Злобин, «Бенфика» (Португалия)
Источник: http://www.gettyimages.com/
- 22 года, вратарь.
- Цена: 1 млн евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 0 матчей за главную команду.
- За кого выступал в России: молодежка ЦСКА.
4 года назад Злобин уехал из молодежки ЦСКА в Португалию и медленно, но все же продвигается к основе «Бенфики». Прошлый сезон он почти полностью провел в дубле и играл во втором португальском дивизионе. Сейчас он полноценный игрок первой команды, пусть и пока сидит в запасе. В клубе на него рассчитывают как на будущего первого номера.
Антон Митрюшкин, «Сьон» (Швейцария)
Источник: http://www.globallookpress.com/
- 23 года, вратарь.
- Цена: 2,25 млн евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 6 матчей, 10 пропущенных.
- За кого выступал в России: «Спартак».
После травмы, которая выбила Митрюшкина почти на 2 года, никак не может восстановить форму. В первом же матче после возвращения российский вратарь пропустил 4 гола, затем стал играть за вторую команду «Сьона» — в третьей швейцарской лиге. Есть надежда, что в клубе в него все еще верят: долго ждали его восстановления, а до травмы Митрюшкин был одним из лучших.
Алексей Татаев, «Млада Болеслав» (Чехия), аренда
Источник: http://www.fkmb.cz/
- 20 лет, защитник.
- Цена: 650 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 3 матча, 1 гол.
- За кого выступал в России: «Краснодар-2».
Молодой защитник пропустил первые туры чемпионата Чехии, но последние три игры стабильно выходит в старте и даже забил один мяч. «Млада Болеслав» идет на третьем месте. На игрока по-прежнему рассчитывает «Краснодар», поэтому в Чехии Татаев лишь в аренде.
Сердер Сердеров, «Интер» Запрешич (Хорватия)
Источник: http://www.globallookpress.com/
- 25 лет, полузащитник.
- Цена: 650 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 7 матчей, 3 гола, 1 голевая.
- За кого выступал в России: молодежка ЦСКА, «Анжи», «Урал», «Крылья Советов», «Енисей».
Воспитанник ЦСКА неплохо проявляется себя в Европе: за 44 матча в софийской «Славии» забил 13 голов и отдал 4 голевые, а в Хорватии в 26 матчах у него — 10 голов и голевая. Не получилось разве что в польской «Краковии» (8 матчей, 0 голов).
Тимур Жамалетдинов, «Лех» (Польша), аренда
- 22 года, нападающий.
- Цена: 800 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 6 матчей, 2 гола.
- За кого выступал в России: ЦСКА.
За первую команду форвард провел пока 20 минут (2 матча), в основном получая практику во второй лиге Польши. Там Жамалетдинов и забил 2 гола. Напомним, права на игрока по-прежнему принадлежат ЦСКА.
Кирилл Погребняк, «Фалькенберг» (Швеция)
Источник: http://www.globallookpress.com/
- 27 лет, нападающий.
- Цена: 150 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019: 13 матчей, 2 гола, 1 голевая.
- За кого выступал в России: «Томь», «Зенит-2», «Балтика».
Брат того самого Павла Погребняка наиграл на предложение о новом 3-летнем контракте от «Фалькенберга». После 24-х туров (Погребняк приехал в середине сезона-2019) клуб идет в зоне вылета. До спасительного места 2 балла.
Денис Давыдов, ЦСКА (Болгария)
Источник: http://www.gettyimages.com/
- 24 года, полузащитник.
- Цена: 300 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 1 матч.
- За кого выступал в России: «Спартак», «Нижний Новгород».
Большой талант «Спартака» пока провел всего 30 минут в чемпионате Болгарии. В последних матчах стал редко попадать даже в заявку.
Александр Жиров, «Зандхаузен» (Германия)
Источник: http://www.globallookpress.com/
- 28 лет, защитник.
- Цена: 650 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019/20: 8 матчей.
- За кого выступал в России: «Динамо» Барнаул, «Анжи», «Краснодар», «Енисей».
В апреле 2019-го были новости, что Жировым интересовался «Гамбург», который рвался обратно в Бундеслигу (в итоге не вышло, 4-е место). Сейчас «Зандхаузен» тоже идет в лидерах второй бундеслиги — после семи стартовых туров 5-е место. Жиров играл во всех матчах.
Никита Хайкин, «Буде-Глимт» (Норвегия)
Источник: https://www.glimt.no/
- 24 года, вратарь.
- Цена: 150 тысяч евро.
- Статистика в сезоне-2019: 1 матч.
- За кого выступал в России: дубли «Мордовии» и «Кубани».
Никита — сын российского бизнесмен Ильи Хайкина. Занимался в школе «Динамо», «Челси», «Портсмута», но на взрослом уровне пока не закрепился. В Норвегии игровой практики на данный момент немного.
Кто еще играет в Европе? Кратко:
- Владислав Левин, «Богемианс» (Чехия). 24 года, полузащитник, 0 матчей. В России играл за «Динамо»
- Игорь Парадин, «Теплице» (Чехия), аренда. 21 год, защитник, 4 матча. В России играл за «Краснодар-2»
- Евгений Назаров, «Теплице» (Чехия), аренда. 22 года, защитник, 2 матча. В России играл за «Краснодар-2»
- Иван Селеменев, «Дунав» (Болгария). 22 года, полузащитник, 7 матчей (1 гол, 1 голевая). В России играл за «Динамо» Ставрополь, «Афипс», «Черноморец»
- Максим Рудаков, ХИК (Финляндия), аренда. 23 года, вратарь, 6 матчей (8 пропущенных). В России играл за «Зенит-2»
- Иван Тарасов, ХИК (Финляндия), аренда. 19 лет, полузащитник, 3 матча. В России играл за «Зенит-2»
- Сандро Цвейба, «Эскильстуна» (Швеция). 26 лет, полузащитник, 4 матча (1 голевая). В России играл за «Крылья Советов», «Динамо» СПб, «Факел»
- Дмитрий Журавлев, «Эскильстуна» (Швеция). 22 года, полузащитник, 0 матчей. В России играл за дубль ЦСКА
- Павел Лелюхин, «Пафос» (Кипр). 21 год, защитник, 2 матча. В России играл за «Спартак-2» и «Динамо-2»
- Иван Енин, «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина). 25 лет, полузащитник, 11 матчей (2 гола). В России играл за «Витязь» Подольск
- Кирилл Климов, «Монако Б» (Франция). 18 лет, нападающий. В России играл за молодежку «Локомотива»