Жизнь без Месси, Гризманн не нужен, Хави — тренер. Проголосовали бы за этого президента «Барсы»?

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Выборы президента «Барселона» состоятся только в 2021 году, но кандидаты готовятся уже сейчас, и главным конкурентом Жозепа Бартомеу будет каталонский предприниматель в сфере технологий, основатель Delta Partners Виктор Фонт. Он уже участвовал в выборах в 2010 году в команде Марка Инглы — и понял, например, что соратников вокруг себя кандидату надо набирать не за полгода, а раньше. Тогда доходило до того, что руководители присоединялись к команде за день до выборов.

Теперь вместе с коллегами Фонт представил программу «Да будущему». Вместе они планируют перестроить нынешнюю модель «Барсы» и полностью поменять клуб к 2030 году. В противном случае, по мнению Фонта, у клуба есть два пути — превратиться в «Милан» и отказаться от борьбы за ЛЧ или просто «скомпрометировать модель клуба как собственность сосьос». Правление нынешнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу Фонт критикует — сам он идеологически близок к Жоану Лапорте. Фонт не против поработать с Лапортой вместе.

Источник: twitter.com/RadioMARCA

«Барсе» пора думать о жизни без Месси

Уход лучшего игрока в истории футбола станет ударом по «Барселоне» — но ударом неизбежным, и к нему важно быть готовым. Это будет грандиозным вызовом для клуба — Фонт убежден, что к расставанию с Месси и игроками его поколения нужно готовиться уже сейчас.

— Нам нужно привыкать жить без Месси. И чем скорее, тем легче будет потом. Но Лео — далеко не единственная проблема, с которой мы столкнемся. У меня есть опасения, что к 2030 году «Барса» окончательно потеряет свой фирменный стиль.

Вальверде он снял бы еще после «Ливерпуля». Он продержится в лучшем случае до конца сезона

— Вальверде — хороший, честный, трудолюбивый тренер, но под его руководством мы отклоняемся от нашего фирменного стиля. Я бы уволил его после поражения от «Ливерпуля».

Думаю, Эрнесто вполне по силам доработать этот сезон. Уверен на девять из десяти: «Барса» вновь возьмет чемпионат. Но в Лиге чемпионов я ожидаю большие трудности. Вальверде может вытянуть этот сезон, но в долгосрочной перспективе я не вижу его тренером «Барселоны».

Хави — будущий тренер «Барсы». Он уже за Фонта

Фонт не сомневается, что Хави (сейчас тренер катарского «Аль-Садда») рано или поздно возглавит команду. Хави, по мнению Фонта, такой же носитель ДНК «Барселоны», каким был Йохан Кройфф, и один из главных его наследников (Виктор помимо прочих хочет включить в управляющий совет сына Кройффа Жорди).

Хави в эфире каталонского радио поддержал Фонта: «Это хорошо подготовленный, достойный кандидат. Сосьос неплохо бы иметь его в виду на предстоящих выборах. Он подходящая фигура, чтобы возглавить этот корабль — я бы сказал, трансатлантический лайнер, которым является «Барса».

Фонт уже сотрудничал с Хави и бывшим директоров «Барсы» в области методологии Жоаном Вилой (выстраивал нынешнюю модель развития клуба и серьезно повлиял на футбольное развитие Хави, Пуйоля и других). Втроем они занимались стартапом Optima Sports Systems — ПО, которое должно усовершенствовать тактику и технику футболистов.

Экономика — главный повод для беспокойства. Фонт будет работать над тем, чтобы доставлять продукт всем болельщикам «Барсы»

«Экономическая сфера — это то, что нас волнует больше всего», — говорил Фонт. Он планирует перелопатить зарплатную ведомость и подход к долгосрочным контрактам. Фонт также хочет достучаться до всех трехсот миллионов болельщиков «Барселоны» по всему миру и доставлять им товары и сервисы напрямую (без участия, скажем, УЕФА или Nike), а еще создавать для них эксклюзивный аудиовизуальный контент. Для этого Фонт планирует пригласить в «управляющий совет» представителей технологического бизнеса, способных принимать инновационные решения.

Ориентир для Фонта — Ла Лига и Жерар Пике, создавший фильм об Антуане Гризманне.

Сага с Неймаром — абсурд. Трансфер не сработал бы вдолгую

Время Неймара, по словам Фонта, позади — разумно делать ставку на молодые дарования вроде Фати.

— Это [попытки трансфера Неймара в 2019-м] было нелепо. Я не понимаю, что было сделано, или как это было сделано, или почему. Я уже объяснил летом, что время Неймара (в «Барселоне») — ушедшая эпоха, и его возвращение может повысить шансы на победу в краткосрочной перспективе. Это еще один пример отсутствия проекта в клубе в настоящее время. Мы были готовы предложить Дембеле и я не знаю, сколько еще [денег]. Это было абсурдно на организационном уровне.

Укреплять команду с помощью Неймара, закладывать будущее… Это не имеет смысла. И я даже еще не обсуждал самую важную часть о том, как после своего ухода в 2017 году Неймар подал в суд на «Барселону».

Гризманна тоже можно было бы не покупать