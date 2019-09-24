Клуб казахстанского тренера забил семь голов в матче
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина одержала крупную победу в матче чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.
Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина одержала крупную победу в матче чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 18-го тура клуб из Мариямполе в гостях разгромил «Паневежис» — 7:2.
С 54 очками «Судува» идет второй, уступая на два балла «Жальгирису», который провел на два матча меньше. Следующий матч команда Чебурина проведет 29 сентября, когда в 19:00 по времени
54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года. С этим клубом он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок, а также трижды останавливался в шаге от группы Лиги Европы. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».