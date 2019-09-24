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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанского тренера забил семь голов в матче

Литовская «Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина одержала крупную победу в матче чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках 18-го тура клуб из Мариямполе в гостях разгромил «Паневежис» — 7:2. Хет-трик у «Судувы» оформил Элигиюс Янкаускас (41-я, 69-я и 87-я минута), дубль оформил Йосип Тадич (34 и 57), а по голу забили Карло Бручич (36) и Ренан Оливейра (57).

С 54 очками «Судува» идет второй, уступая на два балла «Жальгирису», который провел на два матча меньше. Следующий матч команда Чебурина проведет 29 сентября, когда в 19:00 по времени Нур-Султана встретится в финале Кубка Литвы.

54-летний Чебурин возглавляет «Судуву» с сентября 2016 года. С этим клубом он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок, а также трижды останавливался в шаге от группы Лиги Европы. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом».

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Клуб казахстанского тренера забил семь голов в матче
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