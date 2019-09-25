Дембеле и Манджукич — приоритетные цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

Он заинтересован в приобретении форварда, сообщает The Independent. В приоритете — Марио Манджукич из «Ювентуса» и Усман Дембеле из «Барселоны».

Напомним, что «Ювентус» не включил Манджукича в заявку на Лигу чемпионов в этом году. В этом сезоне он еще не появлялся на поле.