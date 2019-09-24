«Барселона» — «Вильярреал»: составы команд на матч 6-го тура Примеры

Матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. В качестве его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Серхио Усон Росель.