«Барселона» — «Вильярреал»: составы команд на матч 6-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Вильярреала» на матч 6-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 24 сентября.
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Вильярреала» на матч 6-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 24 сентября.
Запасные: Нето, Тодибо, Видаль, де Йонг, Аленья, Фати, Дембеле.
Запасные: Фернандес, Мори, Морланес, Рациу, Гомес, Экамби, Бакка.
Матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. В качестве его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Серхио Усон Росель.