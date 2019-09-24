«Марсель» и «Дижон» не выявили победителя в матче Лиги 1
В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 0:0.
В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Жереми Стина показал 6 жёлтый карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Дижона» Мунир Шуиар, Хамза Мендиль и Матеус Перейра. Ещё три жёлтых карточки получили футболисты «Марселя» Лука Перрен, Морган Сансон и Валер Жермен. «Марсель» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 6 матчей.
«Марсель» набрал 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 15 очков в 6 матчах.
|Стефан Жобар
|Андре Виллаш-Боаш
|16
|Альфред Гомис
|30
|Стив Манданда
|4
|Найеф Агерд
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|25
|Брюно Экуэле Манга
|17
|Буна Сарр
|26
|Фуад Шафик
|18
|Жордан Амави
|27
|Хамза Мендиль
69′
|32
|Люка Перрен
71′
|8
|Брайан Сумаре
|8
|Морган Сансон
74′
|22
|Дидье Ндонг
|12
|Кевин Стротман
|11
|Жулиу Тавареш
|9
|Дарио Исмаэль Бенедетто
|20
|Ромен Амальфитано
80′
|2
|Хироки Сакаи
78′
|24
|Весли Лотоа
|33
|Исаак Лихаджи
|17
|Мама Бальде
63′
|27
|Максим Лопес
67′
|9
|Стефи Мавидиди
|7
|Неманья Радоньич
|21
|Мунир Шуйар
54′81′
|28
|Валер Жермен
75′83′
|10
|Матеус I Перейра
90+1′
|21
|Валентен Ронжье
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Жереми Стина(Франция)