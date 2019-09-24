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24 сентября, источник: Чемпионат.com

«Марсель» и «Дижон» не выявили победителя в матче Лиги 1

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 0:0.

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Источник: AFP 2019

Главный арбитр встречи Жереми Стина показал 6 жёлтый карточек в этом матче. Три предупреждения получили игроки «Дижона» Мунир Шуиар, Хамза Мендиль и Матеус Перейра. Ещё три жёлтых карточки получили футболисты «Марселя» Лука Перрен, Морган Сансон и Валер Жермен. «Марсель» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 6 матчей.

«Марсель» набрал 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 15 очков в 6 матчах.

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Дижон
0:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 724.09.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Stade Gaston-Gerard
Главные тренеры
Стефан ЖобарАндре Виллаш-Боаш
Составы команд
16Альфред Гомис
30Стив Манданда
4Найеф Агерд
15Дуйе Чалета-Цар
25Брюно Экуэле Манга
17Буна Сарр
26Фуад Шафик
18Жордан Амави
27Хамза Мендиль
69′
32Люка Перрен
71′
8Брайан Сумаре
8Морган Сансон
74′
22Дидье Ндонг
12Кевин Стротман
11Жулиу Тавареш
9Дарио Исмаэль Бенедетто
20Ромен Амальфитано
80′
2Хироки Сакаи
78′
24Весли Лотоа
33Исаак Лихаджи
17Мама Бальде
63′
27Максим Лопес
67′
9Стефи Мавидиди
7Неманья Радоньич
21Мунир Шуйар
54′81′
28Валер Жермен
75′83′
10Матеус I Перейра
90+1′
21Валентен Ронжье
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)9
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
9Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЖереми Стина(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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