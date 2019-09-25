«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура
В матче 6-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В матче 6-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 6-й минуте счёт открыл французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Артур Рамос. В конце первого тайма, на 44-й минуте, хавбек «Вильярреала» Санти Касорла сократил отставание в счёте.
«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вильярреал» (8) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Гранада», набравшая 11 очков в 6 матчах. В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Хетафе», а «Вильярреал» примет «Бетис».
|Эрнесто Вальверде
|Хавьер Кальеха
|Антуан Гризманн(Лионель Месси)
|6′
|Санти Касорла(Висенте де ла Фуэнте Иборра)
|44′
|Артур(Серхио Бускетс)
|15′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|2
|Нелсон Семеду
|20
|Рубен Пенья
|24
|Хуниор Фирпо
82′
|16
|Хави Кинтилья
|3
|Жерар Пике
|3
|Рауль Альбиоль
81′
|15
|Клеман Лангле
|4
|Пау Торрес
|8
|Артур
|11
|Самуэль Чиквуэзе
|5
|Серхио Бускетс
90′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|17
|Антуан Гризманн
47′
|19
|Андре-Франк Замбо
72′
|20
|Сержи Роберто
26′63′
|24
|Хавьер Онтиверос
57′
|21
|Френки де Йонг
|17
|Карл Токо-Экамби
|9
|Луис Суарес
78′
|8
|Санти Касорла
77′
|31
|Ансу Фати
|9
|Карлос Бакка
|10
|Лионель Месси
45′
|7
|Херард Морено
68′
|11
|Усман Дембеле
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|4
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)