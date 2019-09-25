Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.09
Монако
Ницца
31
Футбол. Зарубежный
24.09
Барселона
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
24.09
Брешиа
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
24.09
Бетис
Леванте
31
Футбол. Зарубежный
24.09
Дижон
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
24.09
Вальядолид
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
24.09
Верона
Удинезе
00
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Ахмат
Футбол. Кубок России
12:00
Луч
Динамо
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
01:32 (мск), источник: Sport24

Головин — просто огонь! Оформил дубль плюс ассист и принес «Монако» первую победу в сезоне

Мы долго этого ждали.

Наверх
Источник: twitter.com/AS_Monaco

Перед матчем с «Ниццей» у «Монако» было все совсем плохо. Летом на трансферы ушло 140 млн евро, но после шести туров команда не одержала ни одной победы и плелась на предпоследнем месте в таблице. Логично зашли разговоры об очередном увольнении Жардима, а французские СМИ писали о возвращении в клуб Клода Пюэля. Головин неплохо смотрелся на старте, но не набрал ни одного балла по гол+пас. В общем, полный провал.

Вряд ли кто-то бы удивился, проиграй «Монако» и «Ницце», куда более успешной команде Лиги 1 (4 победы и 2 поражения) из соседнего города курортной мечты. Но у Головина были другие планы — на 30-й минуте он заставил вратаря соперника слышать свист пролетающего мимо него в девятку мяча после розыгрыша углового.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» доминировал и легко проходил оборону «Ниццы» — все 16 ударов в матче были нанесены из пределов штрафной. Но после перестроения на схему с четырьмя защитниками в обороне снова стали появляться дыры и в начале второго тайма защитник «Ниццы» Бюрне забил свой первый гол на профессиональном уровне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно в такие моменты «Монако» плывет и проваливается все чаще, но не в этот раз. Спустя 20 минут хозяева организовали контратаку, точку в которой с передачи Слимани поставил Головин. Есть первый дубль во Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а напоследок Александр перехватил мяч в центре поля, раскачал пару защитников и покатил на вышедшего со скамейки Виссама Бен Йеддера. 3:1, на это «Ницце» уже было нечем ответить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Головин стал самым пасующим игроком «Монако» после Жемерсона и Фабрегаса, которые играли глубже. Также сделал три паса под удар (больше только у Сеска), 3 успешные обводки (больше у Бакайоко и Мартинша) и одним из лучших по количеству отборов — 4. Роскошный матч от российского полузащитника. И, пожалуй, лучший в его французской карьере.

«Монако» одерживает первую победу в сезоне и уходит из зоны вылета. Ну, а Головин — однозначный герой вечера и, пожалуй, главная надежда монегасков на светлое будущее.

Читайте также
Монако
3:1
Первый тайм: 1:0
Ницца
Футбол, Франция, Тур 724.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимПатрик Виейра
Голы
Александр Головин29′
Патрик Бюрнер54′
Александр Головин74′
Виссам Бен Йеддер80′
Составы команд
40Бенжамен Леком
40Вальтер Бенитес
3Гильермо Марипан
15Патрик Бюрнер
5Жемерсон
2Стенли Нсоки
26′
32Бенуа Бадиашиле
24Энди Пельмар
86′
11Желсон Мартинш
23′
20Юсеф Аталь
17Александр Головин
18Алексис Клод Морис
20Ислам Слимани
25Вилан Сиприен
6Темуе Бакайоко
65′
5Адриен Тамез
31Жил Диаш
45′
23Маланг Сарр
78′
2Фоде Балло-Туре
8Пьер Ле Мелу
4Сеск Фабрегас
88′
10Адам Унас
64′
8Адриэн Силва
28Хишам Будауи
22Жан-Кевин Огюстен
61′
9Каспер Дольберг
24′64′
9Виссам Бен Йеддер
14Иньятиус Ганаго
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
10Фолы14
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Лесаж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Женский скандал в русском хоккее: две горячие журналистки готовы драться из-за «Спартака»
Баста позвал Глушакова в свой футбольный клуб. И услышал в ответ: "Не дай бог"
Лига чемпионов: финал — Петербург!
До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России
Павел Дацюк впервые сыграл за «Автомобилист» и установил рекорд
«Барселона» поднялась на четвертое место в чемпионате Испании
Знарок жег на скамейке, но «Спартак» снова уступил из-за вратаря
В Единой лиге ВТБ начинается самый интересный сезон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь