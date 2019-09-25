Головин — просто огонь! Оформил дубль плюс ассист и принес «Монако» первую победу в сезоне
Мы долго этого ждали.
Мы долго этого ждали.
Перед матчем с «Ниццей» у «Монако» было все совсем плохо. Летом на трансферы ушло 140 млн евро, но после шести туров команда не одержала ни одной победы и плелась на предпоследнем месте в таблице. Логично зашли разговоры об очередном увольнении Жардима, а французские СМИ писали о возвращении в клуб Клода Пюэля. Головин неплохо смотрелся на старте, но не набрал ни одного балла по гол+пас. В общем, полный провал.
Вряд ли
«Монако» доминировал и легко проходил оборону «Ниццы» — все 16 ударов в матче были нанесены из пределов штрафной. Но после перестроения на схему с четырьмя защитниками в обороне снова стали появляться дыры и в начале второго тайма защитник «Ниццы» Бюрне забил свой первый гол на профессиональном уровне.
Обычно в такие моменты «Монако» плывет и проваливается все чаще, но не в этот раз. Спустя 20 минут хозяева организовали контратаку, точку в которой с передачи Слимани поставил Головин. Есть первый дубль во Франции.
Ну, а напоследок Александр перехватил мяч в центре поля, раскачал пару защитников и покатил на вышедшего со скамейки Виссама Бен Йеддера. 3:1, на это «Ницце» уже было нечем ответить.
Головин стал самым пасующим игроком «Монако» после Жемерсона и Фабрегаса, которые играли глубже. Также сделал три паса под удар (больше только у Сеска), 3 успешные обводки (больше у Бакайоко и Мартинша) и одним из лучших по количеству отборов — 4. Роскошный матч от российского полузащитника. И, пожалуй, лучший в его французской карьере.
«Монако» одерживает первую победу в сезоне и уходит из зоны вылета. Ну, а Головин — однозначный герой вечера и, пожалуй, главная надежда монегасков на светлое будущее.
|Леонарду Жардим
|Патрик Виейра
|Александр Головин
|29′
|Патрик Бюрнер
|54′
|Александр Головин
|74′
|Виссам Бен Йеддер
|80′
|40
|Бенжамен Леком
|40
|Вальтер Бенитес
|3
|Гильермо Марипан
|15
|Патрик Бюрнер
|5
|Жемерсон
|2
|Стенли Нсоки
26′
|32
|Бенуа Бадиашиле
|24
|Энди Пельмар
86′
|11
|Желсон Мартинш
23′
|20
|Юсеф Аталь
|17
|Александр Головин
|18
|Алексис Клод Морис
|20
|Ислам Слимани
|25
|Вилан Сиприен
|6
|Темуе Бакайоко
65′
|5
|Адриен Тамез
|31
|Жил Диаш
45′
|23
|Маланг Сарр
78′
|2
|Фоде Балло-Туре
|8
|Пьер Ле Мелу
|4
|Сеск Фабрегас
88′
|10
|Адам Унас
64′
|8
|Адриэн Силва
|28
|Хишам Будауи
|22
|Жан-Кевин Огюстен
61′
|9
|Каспер Дольберг
24′64′
|9
|Виссам Бен Йеддер
|14
|Иньятиус Ганаго
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Микаэль Лесаж(Франция)