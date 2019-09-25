Головин — просто огонь! Оформил дубль плюс ассист и принес «Монако» первую победу в сезоне

Источник: twitter.com/AS_Monaco

Перед матчем с «Ниццей» у «Монако» было все совсем плохо. Летом на трансферы ушло 140 млн евро, но после шести туров команда не одержала ни одной победы и плелась на предпоследнем месте в таблице. Логично зашли разговоры об очередном увольнении Жардима, а французские СМИ писали о возвращении в клуб Клода Пюэля. Головин неплохо смотрелся на старте, но не набрал ни одного балла по гол+пас. В общем, полный провал.

Вряд ли кто-то бы удивился, проиграй «Монако» и «Ницце», куда более успешной команде Лиги 1 (4 победы и 2 поражения) из соседнего города курортной мечты. Но у Головина были другие планы — на 30-й минуте он заставил вратаря соперника слышать свист пролетающего мимо него в девятку мяча после розыгрыша углового.

«Монако» доминировал и легко проходил оборону «Ниццы» — все 16 ударов в матче были нанесены из пределов штрафной. Но после перестроения на схему с четырьмя защитниками в обороне снова стали появляться дыры и в начале второго тайма защитник «Ниццы» Бюрне забил свой первый гол на профессиональном уровне.

Обычно в такие моменты «Монако» плывет и проваливается все чаще, но не в этот раз. Спустя 20 минут хозяева организовали контратаку, точку в которой с передачи Слимани поставил Головин. Есть первый дубль во Франции.

Ну, а напоследок Александр перехватил мяч в центре поля, раскачал пару защитников и покатил на вышедшего со скамейки Виссама Бен Йеддера. 3:1, на это «Ницце» уже было нечем ответить.

Головин стал самым пасующим игроком «Монако» после Жемерсона и Фабрегаса, которые играли глубже. Также сделал три паса под удар (больше только у Сеска), 3 успешные обводки (больше у Бакайоко и Мартинша) и одним из лучших по количеству отборов — 4. Роскошный матч от российского полузащитника. И, пожалуй, лучший в его французской карьере.