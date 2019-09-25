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01:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» по пенальти проиграл «Колчестеру» в 1/16 финала Кубка лиги

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Финалист Лиги чемпионов прошедшего сезона лондонский «Тоттенхэм» уступил представителю четвертого по значимости дивизиона чемпионата Англии по футболу «Колчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

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Источник: AP 2019

Основное время встречи, прошедшей во вторник в Колчестере, завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были хозяева — 4:3. У «Тоттенхэма» 11-метровые удары не реализовали Кристиан Эриксен и Лукас Моура.

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги разгромил в гостях «Престон» — 3:0. Голы забили Рахим Стерлинг (19-я минута) и Габриел Жезус (35-я). Автоголом отметился игрок хозяев Райан Ледсон (42-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форрест» — 5:0. У хозяев отличились Мартинелли (31-я, 90+2-я), Роб Холдинг (71-я), Джо Уиллок (77-я) и Рис Нелсон (84-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей 1/16 финала Кубка лиги:

  • «Уотфорд» — «Суонси» — 2:1,
  • «Шеффилд Уэнсдей» — «Эвертон» — 0:2.
  • «Портсмут» — «Саутгемптон» — 0:4,
  • «Лутон Таун» — «Лестер» — 0:4,
  • «Кроули Таун» — «Сток Сити» — 1:1 (5:3 — по пенальти).
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