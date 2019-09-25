«Тоттенхэм» по пенальти проиграл «Колчестеру» в 1/16 финала Кубка лиги

Основное время встречи, прошедшей во вторник в Колчестере, завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были хозяева — 4:3. У «Тоттенхэма» 11-метровые удары не реализовали Кристиан Эриксен и Лукас Моура.