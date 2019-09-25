«Тоттенхэм» по пенальти проиграл «Колчестеру» в 1/16 финала Кубка лиги

Основное время встречи, прошедшей во вторник в Колчестере, завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были хозяева — 4:3. У «Тоттенхэма» 11-метровые удары не реализовали Кристиан Эриксен и Лукас Моура.
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка лиги разгромил в гостях «Престон» — 3:0. Голы забили Рахим Стерлинг (19-я минута) и Габриел Жезус (35-я). Автоголом отметился игрок хозяев Райан Ледсон (42-я).
«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форрест» — 5:0. У хозяев отличились Мартинелли (31-я, 90+2-я), Роб Холдинг (71-я), Джо Уиллок (77-я) и Рис Нелсон (84-я).
Результаты других матчей 1/16 финала Кубка лиги: