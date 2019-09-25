Роналду ни разу не отдал свой голос Месси в голосовании за лучшего игрока

Особое внимание, как всегда, было приковано к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. ESPN показала, как голосовали извечные конкуренты на The Best FIFA Football Awards в последние годы.



В этом году Месси и Роналду были единодушны во мнении, что лучше всех себя проявил Френки де Йонг, перешедший летом в «Барселону». Кроме того, Месси также проголосовал за нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, а Роналду отдал свои голоса за одноклубника Маттейса де Лигта и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.