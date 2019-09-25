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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду ни разу не отдал свой голос Месси в голосовании за лучшего игрока

23 сентября состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии ФИФА.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Особое внимание, как всегда, было приковано к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. ESPN показала, как голосовали извечные конкуренты на The Best FIFA Football Awards в последние годы.

В этом году Месси и Роналду были единодушны во мнении, что лучше всех себя проявил Френки де Йонг, перешедший летом в «Барселону». Кроме того, Месси также проголосовал за нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, а Роналду отдал свои голоса за одноклубника Маттейса де Лигта и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Любопытно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси два раза голосовал за португальца — в 2018 и 2019 годах, а Криштиану Роналду ни разу не отдал свой голос за аргентинца. Лучшим игроком года по версии ФИФА был признан Месси. Роналду занял третье место.

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24 сентября© Ньюстюб
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