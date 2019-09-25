Роналду ни разу не отдал свой голос Месси в голосовании за лучшего игрока
23 сентября состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии ФИФА.
23 сентября состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии ФИФА.
Особое внимание, как всегда, было приковано к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. ESPN показала, как голосовали извечные конкуренты на The Best FIFA Football Awards в последние годы.
В этом году Месси и Роналду были единодушны во мнении, что лучше всех себя проявил Френки де Йонг, перешедший летом в «Барселону». Кроме того, Месси также проголосовал за нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, а Роналду отдал свои голоса за одноклубника Маттейса де Лигта и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Любопытно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси два раза голосовал за португальца — в 2018 и 2019 годах, а Криштиану Роналду ни разу не отдал свой голос за аргентинца. Лучшим игроком года по версии ФИФА был признан Месси. Роналду занял третье место.