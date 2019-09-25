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10:16 (мск), источник: ТАСС

Жардим: Головин постоянно прогрессирует, для «Монако» это очень важно

ТАСС, 25 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин постоянно прогрессирует, что является важным фактом для всей команды. Такое мнение высказал главный тренер монегасков Леонарду Жардим, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В матче седьмого тура чемпионата Франции «Монако» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Ниццу» со счетом 3:1. Головин отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Головин переходил к нам из другой лиги. Сейчас он прогрессирует от матча к матчу. Для клуба это очень важно», — сказал Жардим.

«У нас есть много качественных игроков в линии полузащиты. Это все тот же Головин, [Тьемуэ] Бакайоко, [Сеск] Фабрегас, Адриен [Силва]. Необходимо заботится об этих футболистах и соблюдать осторожность. Я очень на них полагаюсь», — добавил тренер.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.

В турнирной таблице «Монако» поднялся на 17-е место, набрав шесть очков. В следующем туре команда дома сыграет против «Бреста» 28 сентября.

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