Жардим: Головин постоянно прогрессирует, для «Монако» это очень важно

Источник: РИА "Новости"

В матче седьмого тура чемпионата Франции «Монако» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Ниццу» со счетом 3:1. Головин отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Головин переходил к нам из другой лиги. Сейчас он прогрессирует от матча к матчу. Для клуба это очень важно», — сказал Жардим.

«У нас есть много качественных игроков в линии полузащиты. Это все тот же Головин, [Тьемуэ] Бакайоко, [Сеск] Фабрегас, Адриен [Силва]. Необходимо заботится об этих футболистах и соблюдать осторожность. Я очень на них полагаюсь», — добавил тренер.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.