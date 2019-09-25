Головин: Футболисты «Монако» показали истинное лицо клуба в матче против «Ниццы»

В матче седьмого тура чемпионата Франции «Монако» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Ниццу» со счетом 3:1. Головин отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
«Наверное, эту игру можно назвать самой лучшей в сезоне. Рад, что смогли победить, должны были выигрывать и в некоторых предыдущих встречах. Надеюсь, что в головах у всех что-то поменяется и будем более уверенно вести себя на поле», — сказал Головин.
«Мы должны всегда действовать, как сегодня. Такая игра должна быть лицом “Монако”. В атаке все хорошо, осталось лучше отрабатывать в обороне», — добавил полузащитник.
Россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.
В турнирной таблице «Монако» поднялся на 17-е место, набрав шесть очков. «Ницца» идет на четвертом месте, имея в активе 12 очков. В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Бреста» 28 сентября. «Ницца» встретится с «Лиллем» на своем поле в тот же день.