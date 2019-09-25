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10:22 (мск), источник: ТАСС

Головин: Футболисты «Монако» показали истинное лицо клуба в матче против «Ниццы»

ТАСС, 25 сентября. Игроки футбольного клуба «Монако» смогли продемонстрировать болельщикам истинное лицо команды во встрече чемпионата Франции против «Ниццы». Такое мнение высказал российский полузащитник монегасков Александр Головин, чьи слова приводит издание L'Equipe.

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Источник: AFP 2019

В матче седьмого тура чемпионата Франции «Монако» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Ниццу» со счетом 3:1. Головин отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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«Наверное, эту игру можно назвать самой лучшей в сезоне. Рад, что смогли победить, должны были выигрывать и в некоторых предыдущих встречах. Надеюсь, что в головах у всех что-то поменяется и будем более уверенно вести себя на поле», — сказал Головин.

«Мы должны всегда действовать, как сегодня. Такая игра должна быть лицом “Монако”. В атаке все хорошо, осталось лучше отрабатывать в обороне», — добавил полузащитник.

Россиянин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.

В турнирной таблице «Монако» поднялся на 17-е место, набрав шесть очков. «Ницца» идет на четвертом месте, имея в активе 12 очков. В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Бреста» 28 сентября. «Ницца» встретится с «Лиллем» на своем поле в тот же день.

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Монако
3:1
Первый тайм: 1:0
Ницца
Футбол, Франция, Тур 724.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II, 9358 зрителей
Главные тренеры
Леонарду ЖардимПатрик Виейра
Голы
Александр Головин29′
Патрик Бюрнер54′
Александр Головин74′
Виссам Бен Йеддер80′
Составы команд
40Бенжамен Леком
40Вальтер Бенитес
3Гильермо Марипан
15Патрик Бюрнер
5Жемерсон
2Стенли Нсоки
26′
32Бенуа Бадиашиле
24Энди Пельмар
86′
11Желсон Мартинш
23′
20Юсеф Аталь
17Александр Головин
18Алексис Клод Морис
20Ислам Слимани
25Вилан Сиприен
6Темуе Бакайоко
65′
5Адриен Тамез
31Жил Диаш
45′
23Маланг Сарр
78′
2Фоде Балло-Туре
8Пьер Ле Мелу
4Сеск Фабрегас
88′
10Адам Унас
64′
8Адриэн Силва
28Хишам Будауи
22Жан-Кевин Огюстен
61′
9Каспер Дольберг
24′64′
9Виссам Бен Йеддер
14Иньятиус Ганаго
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
10Фолы14
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Лесаж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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