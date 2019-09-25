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11:34 (мск), источник: Газета.Ру

Месси вновь может пропустить игру

Капитан и нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить еще несколько встреч в этом сезоне, сообщает Sport.es.

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По информации источника, лидер сине-гранатовых может не выйти на поле в матче с «Хетафе».

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Встреча пройдет в рамках седьмого тура чемпионата Испании 28 сентября.

Вероятно, это связано с повреждением, которое Месси получил в матче шестого тура Ла Лиги с «Вильярреалом». В перерыве между таймами 32-летний аргентинец был заменен из-за подозрения на травму паховой мышцы.

За время встречи капитан каталонской команды смог отметиться голевой передачей. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Сегодня, 25 сентября, форвард пройдет медобследование, после которого будет принято решение об участии игрока в матче с «Хетафе».

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