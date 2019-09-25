Месси вновь может пропустить игру

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По информации источника, лидер сине-гранатовых может не выйти на поле в матче с «Хетафе».

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Встреча пройдет в рамках седьмого тура чемпионата Испании 28 сентября.

Вероятно, это связано с повреждением, которое Месси получил в матче шестого тура Ла Лиги с «Вильярреалом». В перерыве между таймами 32-летний аргентинец был заменен из-за подозрения на травму паховой мышцы.

За время встречи капитан каталонской команды смог отметиться голевой передачей. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.