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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-Брест» примет футболистов БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся перенесенные матчи из разных туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где лидер нынешнего первенства местное «Динамо» примет действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ.

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Брестчане после 21 проведенного матча имеют в своем активе 54 очка, а борисовчане провели на одну игру меньше и набрали 49 зачетных баллов. По мнению специалистов и болельщиков, в случае победы в сегодняшнем поединке вряд ли что сможет помешать брестским динамовцам завоевать первое для себя золото национального первенства.

Поединок в Бресте будет судить бригада опытных белорусских арбитров во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Матч начнется в 20.45 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Еще один реальный претендент на место в призовой тройке солигорский «Шахтер» сыграет сегодня в гостях у «Городеи» и в случае неудачи БАТЭ в Бресте имеет шанс обойти его. В Мозыре местная «Славия» будет соперничать с «Витебском».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 54 очка (21 матч), БАТЭ — 49 (20), «Шахтер» — 49 (20), «Динамо» (Минск) — 43 (21).

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