На кону чемпионство, или с кем осталось сыграть «Кайрату», «Астане» и другим претендентам на «золото» до конца КПЛ
Шесть туров осталось до завершения чемпионата Казахстана по футболу, не считая некоторых перенесенных матчей. Борьба за «золото» развернулась ожесточенная, на него претендуют сразу четыре команды — «Тобол», «Кайрат», «Ордабасы» и «Астана», расположившиеся в турнирной таблице с первого по четвертое места соответственно. В последующем их также ожидают очные встречи, в которых может многое решиться. В связи с этим Vesti.kz предлагают ознакомиться с календарем оставшихся игр при участии претендентов на медали.