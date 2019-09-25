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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

На кону чемпионство, или с кем осталось сыграть «Кайрату», «Астане» и другим претендентам на «золото» до конца КПЛ

Шесть туров осталось до завершения чемпионата Казахстана по футболу, не считая некоторых перенесенных матчей. Борьба за «золото» развернулась ожесточенная, на него претендуют сразу четыре команды — «Тобол», «Кайрат», «Ордабасы» и «Астана», расположившиеся в турнирной таблице с первого по четвертое места соответственно. В последующем их также ожидают очные встречи, в которых может многое решиться. В связи с этим Vesti.kz предлагают ознакомиться с календарем оставшихся игр при участии претендентов на медали.

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Источник: Reuters

«Тобол»
28 сентября (28-й тур) — «Жетысу» (дома)
20 октября (30-й тур) — «Ордабасы» (дома)
26 октября (31-й тур) — «Кайрат» (в гостях)
30 октября (29-й тур) — «Кайсар» (в гостях)
2 ноября. (32-й тур) — «Астана» (дома)
10 ноября. (33-й тур) — «Актобе» (дома).

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«Кайрат»
29 сентября (28-й тур) — «Ордабасы» (дома)
5 октября (29-й тур) — «Актобе» (дома)
20 октября (30-й тур) — «Астана» (в гостях)
26 октября (31-й тур) — «Тобол» (дома)
2 ноября (32-й тур) — «Иртыш» (в гостях)
10 ноября (33-й тур) — «Атырау» (дома).

«Ордабасы»
29 сентября (28-й тур) — «Кайрат» (в гостях)
6 октября (29-й тур) — «Астана» (дома)
20 октября (30-й тур) — «Тобол» (в гостях)
26 октября (31-й тур) — «Иртыш» (дома)
2 ноября (32-й тур) — «Атырау» (в гостях)
10 ноября (33-й тур) — «Тараз» (дома).

«Астана»
25 сентября (23-й тур) — «Атырау» (в гостях)
29 сентября (28-й тур) — «Кайсар» (дома)
6 октября (29-й тур) — «Ордабасы» (в гостях)
20 октября (30-й тур) — «Кайрат» (дома)
27 октября (31-й тур) — «Актобе» (дома)
30 октября (25-й тур) — «Окжетпес» (в гостях)
2 ноября (32-й тур) — «Тобол» (в гостях)
10 ноября (33-й тур) — «Иртыш» (дома).

Руслан Ошуров  .

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