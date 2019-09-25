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14:03 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» забил невероятный гол с центра поля

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов забил невероятный гол в ворота «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В первом тайме перенесенного матча 23-го тура КПЛ, который столичный клуб проводит на выезде, Томасов всего за 17 минут оформил дубль. Причем второй свой гол он забил с центра поля.

Отметим, что на перерыв «Астана», продолжающая борьбу за чемпионский титул, ушла, ведя в счете 4:0.

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