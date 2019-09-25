Легионер «Астаны» забил невероятный гол с центра поля
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов забил невероятный гол в ворота «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов забил невероятный гол в ворота «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом тайме перенесенного матча 23-го тура КПЛ, который столичный клуб проводит на выезде, Томасов всего за 17 минут оформил дубль. Причем второй свой гол он забил с центра поля.
Отметим, что на перерыв «Астана», продолжающая борьбу за чемпионский титул, ушла, ведя в счете 4:0.