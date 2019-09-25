«Бавария» не пустит игроков в сборную, если тер Штеген вытеснит Нойера. Что?!
Клуб открыто шантажирует сборную.
Клуб открыто шантажирует сборную.
Интервью, которое президент «Баварии» Ули Хёнесс дал изданию Sport Bild, получилось сенсационным. Кажется, такое происходит впервые в истории: клуб открыто шантажирует сборную требованием ставить в старт своего игрока. Если условие не будет выполнено, в сборную вообще никого не отпустят.
Хёнесс сказал: «Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация. Я не буду говорить об этом с Лёвом. Уже сказал ему всё, что думаю об этом. Мои слова до сих пор звенят у него в ушах».
Уже впечатляет, но президент «Баварии» пошёл ещё дальше — до перехода на личности. Он потребовал, чтобы тренер сборной Йоахим Лёв наказал вратаря «Барселоны»: «Лёв должен поговорить с тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость таких заявлений». О каких заявлениях идёт речь?
С начала сентября тер Штеген и Нойер активно общаются через СМИ. Всё началось с того, что
Кажется, что в словах тер Штегена нет ничего обидного. Нойер всё же ответил: «Не думаю, что слова тер Штегена идут на пользу сборной. У нас есть и другие прекрасные вратари: Лено, Трапп, все хотят играть, а не сидеть на скамейке запасных. Он выказал неуважение к ним. Вратари должны держаться вместе».
Нойер тоже не захотел продолжать. Он сказал: «У нас есть четыре прекрасных вратаря, которые делают всё возможное для команды. На этом разговор окончен. Не хочу выяснять, кто лучше или ещё что-то».
После этого высказался и тренер сборной. «Понимаю разочарование Марка, но играть может только
Возможно, ситуация на этом была исчерпана, но в этот момент вмешался Ули и потребовал «поставить в угол» игрока «Барселоны» и одного из трёх лучших вратарей мира в прошлом сезоне. Он назвал заявления тер Штегена недопустимым, но как оценивать слова самого Ули? К тому же, он раскритиковал немецкую прессу. И, в частности, мюнхенскую: «СМИ в Баварии слишком поддерживают тер Штегена. Как будто он выиграл 17 чемпионатов мира. Не вижу, чтобы СМИ поддерживали Нойера. Считаю, что у тер Штегена не может быть никаких претензий. В иерархии вратарей Нойер — номер один. Да, он был