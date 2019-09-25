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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион обошел «Кайрат», или что случилось после матча 23-го тура КПЛ «Атырау» — «Астана»

«Астана», благодаря выездной победе над «Атырау» (4:1) в перенесенном матче 23-го тура КПЛ, немного выправила свое турнирное положение, передает корреспондент Vesti.kz.

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Перед этим матчем действующие чемпионы шли на четвертом месте с двухочковым отставанием от призовой тройки, тогда как удачная игра в нефтяной столице позволила им набрать 53 балла и подняться на третье место.

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Этим самым северяне отбросили «Ордабасы» с третьей строчки на четвертую.

Кроме того, команда Романа Григорчука снова обошла «Кайрат» в списке самых результативных участников премьер-лиги. Если в активе алматинцев 50 забитых мячей, то на счету северян — 53.

До конца чемпионата «Астана» проведет на одну игру больше, чем другие претенденты на «золото».

Матчи же 28-го тура пройдут в два дня. 28 сентября сыграют «Иртыш» — «Шахтер»,
«Тобол» — «Жетысу», а 29-го числа встретятся «Актобе» — «Тараз», «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Кайсар», «Кайрат» — «Ордабасы».

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