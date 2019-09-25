Чемпион обошел «Кайрат», или что случилось после матча 23-го тура КПЛ «Атырау» — «Астана»

Перед этим матчем действующие чемпионы шли на четвертом месте с двухочковым отставанием от призовой тройки, тогда как удачная игра в нефтяной столице позволила им набрать 53 балла и подняться на третье место.

Этим самым северяне отбросили «Ордабасы» с третьей строчки на четвертую.

Кроме того, команда Романа Григорчука снова обошла «Кайрат» в списке самых результативных участников премьер-лиги. Если в активе алматинцев 50 забитых мячей, то на счету северян — 53.

До конца чемпионата «Астана» проведет на одну игру больше, чем другие претенденты на «золото».