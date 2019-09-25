Чемпион обошел «Кайрат», или что случилось после матча 23-го тура КПЛ «Атырау» — «Астана»

Перед этим матчем действующие чемпионы шли на четвертом месте с двухочковым отставанием от призовой тройки, тогда как удачная игра в нефтяной столице позволила им набрать 53 балла и подняться на третье место.
Этим самым северяне отбросили «Ордабасы» с третьей строчки на четвертую.
Кроме того, команда Романа Григорчука снова обошла «Кайрат» в списке самых результативных участников премьер-лиги. Если в активе алматинцев 50 забитых мячей, то на счету северян — 53.
До конца чемпионата «Астана» проведет на одну игру больше, чем другие претенденты на «золото».
Матчи же 28-го тура пройдут в два дня. 28 сентября сыграют «Иртыш» — «Шахтер»,
«Тобол» — «Жетысу», а 29-го числа встретятся «Актобе» — «Тараз», «Атырау» — «Окжетпес», «Астана» — «Кайсар», «Кайрат» — «Ордабасы».