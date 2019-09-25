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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимович забил с отрицательного угла

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды. Видео появилось в Instagram TNT Sports La.

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Форвард, находясь за пределами поля, закрутил мяч таким образом, что тот оказался в воротах. 37-летний футболист эмоционально отреагировал на попадание и спросил оператора, удалось ли ему заснять этот момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. Команда, имея в активе 48 очков, занимает четвертое место в Западной конференции Главной лиги футбола (MLS). Форвард в текущем сезоне принял участие в 26 матчах MLS, отметившись 27 забитыми мячами. Швед занимает второе место в списке бомбардиров, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (29).

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