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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Кто будет чемпионом и еще три главные интриги КПЛ-2019

Нынешний сезон в чемпионате Казахстана является едва ли не самым остросюжетным за последние годы. Корреспондент Vesti.kz перечислил несколько причин, которые должны убедить вас в том, что финишный отрезок КПЛ стоит смотреть внимательно.

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Борьба за чемпионство

Впервые за несколько лет существует реальная интрига в гонке за золотые медали, более того, в ней участвуют не только «Кайрат» и «Астана», но и «Тобол» с «Ордабасы». Практически у каждой команды сложный календарь на финише, и всем претендентам предстоит сыграть друг с другом. Безусловно, сложнее всех придется «Астане», у нее настоящий европейский график, где стабильно будут две игры в неделю до середины ноября. С учетом игр сборной, казахстанским футболистам «Астаны» действительно не позавидуешь. С другой стороны, у столичного клуба есть огромный опыт, и они всегда уверены в себе даже в сверхсложных ситуациях.

Для «Кайрата», «Тобола» и «Ордабасы» это уникальный шанс прервать гегемонию «Астаны», но есть и вероятность того, что для кого-то эта гонка обернется провалом.

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Кто не попадет в тройку

Учитывая, что в финале кубка играют «Кайсар» и «Атырау» (а значит, путевку в еврокубки точно получит кто-то из них), четвертое место в чемпионате не дает вообще ничего. «Ордабасы» и «Тоболу» предоставили серьезный бюджет на сезон, поэтому отсутствие еврокубков может сильно ударить по дальнейшим планам команд. Абсолютно трагичным сценарием четвертое место станет и для «Кайрата» с «Астаной», хотя их класс и стабильность вряд ли приведут к такому развитию событий. Так или иначе концовка сезона обещает невероятную развязку, поскольку от большого триумфа до полного разочарования будут отделять всего несколько очков.

Бомбардирская гонка

Впервые за десять лет лучшим снайпером КПЛ мог стать казахстанский игрок, но, похоже, и в этом году подобного не произойдет. Травма сбила все планы Абату Аймбетову (14 голов), лидер «Актобе» выбыл на срок от трех до пяти недель, а это значит, что он наверняка пропустит все игры до конца сезона. В этой связи очевидным фаворитом бомбардирской гонке является Дерин Эсеола (16 голов) из «Кайрата». Он уже второй год подряд пытается забрать эту награду, но в прошлом году ему помешал другой актюбинец Маркос Пиззелли. У форварда из Украины есть конкуренты, но он пока их опережает. Любопытно, что лучшим бомбардиром сезона может стать и другой кайратовец — Мартон Эппель (12 голов). Еще один претендент на данную номинацию — самый результативный игрок сезона Марин Томасов, хорват забил 14 голов, а также отдал аналогичное количество голевых передач. Также сохраняются шансы (хоть и небольшие) выиграть эту гонку у полузащитников Тиграна Барсегяна и Жоао Пауло (по 11 голов).

Вылетит ли «Актобе»

К сожалению, все факторы указывают на то, что один из самых исторически успешных клубов Казахстана впервые покинет высший дивизион. Безусловно, вылет «Актобе» будет выглядеть крайне противоречиво, поскольку это едва ли не самая молодая команда лиги с наибольшим количеством воспитанников в составе и с абсолютно уникальными болельщиками, которые весь сезон заполняют домашний стадион, подсознательно понимая, что их ждет в будущем. Возможно, такой итог будет справедлив, но все-таки достаточно обидно терять команду, показавшую, что можно играть без легионеров весь сезон, активно наигрывать молодежь и при этом добиваться результата (если бы с клуба не сняли 12 очков, то «Актобе» занимал бы сейчас десятое место).

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