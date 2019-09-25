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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук: Победа над «Атырау» очень важная стратегически и в плане завоевания очков

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук подводя итоги разгрома над «Атырау» на послематчевой пресс-конференции, отметил, что это была важная победа его команды, которая из-за плотного графика встреч в КПЛ и Лиге Европы преодолевает сложности.

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Напомним, разгромив на выезде «Атырау» со счетом 4:1, «Астана» поднялась на третье место в чемпионской гонке, приблизившись к «Кайрату» и «Тоболу».

— Мы довольны победой, при этом сыграв очень хороший матч, — цитирует Григорчука сайт клуба. — Я видел в раздевалке, что и команда довольна своей игрой. Я не хочу сейчас говорить о сложностях, с которыми мы столкнулись — это и переделы, разница во времени, климатическая разница. Тем не менее, это был тяжелый период, и я рад, что команда сегодня смотрелась свежо. Это была очень важная победа, как в стратегическом плане, так и в плане завоевания очков.

— Вы провели ряд замен, они были вынужденные или просто ротация?

— Вынужденная замена у нас была перед матчем, когда Юра Логвиненко получил повреждение на тренировке. Остальные же замены носили ротационный характер. Все, кто сегодня вышел на поле, заслуживают только хороших слов в свой адрес.

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