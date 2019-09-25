Григорчук: Победа над «Атырау» очень важная стратегически и в плане завоевания очков
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук подводя итоги разгрома над «Атырау» на послематчевой
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук подводя итоги разгрома над «Атырау» на послематчевой
Напомним, разгромив на выезде «Атырау» со счетом 4:1, «Астана» поднялась на третье место в чемпионской гонке, приблизившись к «Кайрату» и «Тоболу».
— Мы довольны победой, при этом сыграв очень хороший матч, — цитирует Григорчука сайт клуба. — Я видел в раздевалке, что и команда довольна своей игрой. Я не хочу сейчас говорить о сложностях, с которыми мы столкнулись — это и переделы, разница во времени, климатическая разница. Тем не менее, это был тяжелый период, и я рад, что команда сегодня смотрелась свежо. Это была очень важная победа, как в стратегическом плане, так и в плане завоевания очков.
— Вы провели ряд замен, они были вынужденные или просто ротация?
— Вынужденная замена у нас была перед матчем, когда Юра Логвиненко получил повреждение на тренировке. Остальные же замены носили ротационный характер. Все, кто сегодня вышел на поле, заслуживают только хороших слов в свой адрес.