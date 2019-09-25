Григорчук: Победа над «Атырау» очень важная стратегически и в плане завоевания очков

— Мы довольны победой, при этом сыграв очень хороший матч, — цитирует Григорчука сайт клуба. — Я видел в раздевалке, что и команда довольна своей игрой. Я не хочу сейчас говорить о сложностях, с которыми мы столкнулись — это и переделы, разница во времени, климатическая разница. Тем не менее, это был тяжелый период, и я рад, что команда сегодня смотрелась свежо. Это была очень важная победа, как в стратегическом плане, так и в плане завоевания очков.