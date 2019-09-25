Футболисты «Витебска» победили «Славию» в чемпионате Беларуси

В первом из них мозырская «Славия» в поединке 15-го тура проиграла на своем поле «Витебску» со счетом 0:1. Единственный мяч на 56-й минуте забил Антон Матвеенко.

Футболисты «Городеи» в 18.45 сыграют у себя дома с солигорским «Шахтером».