Футболисты «Витебска» победили «Славию» в чемпионате Беларуси
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят перенесенные матчи из разных туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят перенесенные матчи из разных туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них мозырская «Славия» в поединке 15-го тура проиграла на своем поле «Витебску» со счетом 0:1. Единственный мяч на 56-й минуте забил Антон Матвеенко.
Футболисты «Городеи» в 18.45 сыграют у себя дома с солигорским «Шахтером».
В центральном поединке сегодняшнего игрового дня лидер первенства брестское «Динамо» примет действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ (начало в 20.45). Брестчане после 21 проведенного матча имеют в своем активе 54 очка, а борисовчане провели на одну игру меньше и набрали 49 зачетных баллов.