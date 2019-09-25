Брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» и борисовского БАТЭ сыграли вничью в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» и борисовского БАТЭ сыграли вничью в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Центральный поединок чемпионата страны прошел в Бресте при аншлаге и под аккомпанемент дождя. Матч начался с атак динамовцев, и на 6-й минуте бывший игрок борисовчан Михаил Гордейчук мог открыть счет, но после его удара мяч угодил в перекладину ворот. Гости отвечали контратаками, и незадолго до перерыва их лидер Игорь Стасевич вышел на голевую позицию, но и его удар пришелся в перекладину. Вторая половина игры началась очень бурно — уже на 20-й секунде Михаил Гордейчук все же поразил ворота своих бывших одноклубников. Борисовчане ответили серией острых атак, и через 7 минут Станислав Драгун восстановил равновесие — 1:1. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, оба соперника имели шансы отличиться, но результат не изменился.
Также сегодня футболисты солигорского «Шахтера» сыграли вничью в гостях у «Городеи» — 0:0, а в Мозыре «Витебск» одолел местную «Славию» с минимальным преимуществом — 1:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 55 очков (22 матча), БАТЭ — 50 (21), «Шахтер» — 50 (21), «Динамо» (Минск) — 43 (21).
Матчи 23-го тура состоятся