Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.09
ПСЖ
Реймс
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Реал
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Фиорентина
Сампдория
21
Футбол. Зарубежный
25.09
Дженоа
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
25.09
Интер
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Наполи
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Парма
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
25.09
СПАЛ
Лечче
13
Футбол. Кубок России
25.09
Балтика
Локомотив
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Валенсия
Хетафе
33
Футбол. Зарубежный
25.09
Нант
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Брест
Лион
22
Футбол. Зарубежный
25.09
Сент-Этьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Монпелье
Ним
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Лилль
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Тулуза
Анже
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Амьен
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
25.09
Леганес
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Мальорка
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Рома
Аталанта
02
Футбол. Кубок России
25.09
Торпедо М
Крылья Советов
20
Футбол. Кубок России
25.09
Чертаново
Оренбург
02
Футбол. Кубок России
25.09
Химки
Рубин
30
Футбол. Кубок России
25.09
Нижний Новгород
Краснодар
10
Футбол. Кубок России
25.09
Факел
Арсенал Т
12
Футбол. Кубок России
25.09
Черноморец Н
Урал
02
Футбол. Кубок России
25.09
Шинник
Сочи
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
25.09
КАМАЗ
Спартак
12
Футбол. Кубок России
25.09
Мордовия
Ростов
02
Футбол. Кубок России
25.09
Алания
ЦСКА
13
Футбол. Кубок России
25.09
Чайка
Уфа
01
Футбол. Кубок России
25.09
Енисей
Зенит
12
Футбол. Кубок России
25.09
Томь
Тамбов
40
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
25 сентября, источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» и борисовского БАТЭ сыграли вничью в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Центральный поединок чемпионата страны прошел в Бресте при аншлаге и под аккомпанемент дождя. Матч начался с атак динамовцев, и на 6-й минуте бывший игрок борисовчан Михаил Гордейчук мог открыть счет, но после его удара мяч угодил в перекладину ворот. Гости отвечали контратаками, и незадолго до перерыва их лидер Игорь Стасевич вышел на голевую позицию, но и его удар пришелся в перекладину. Вторая половина игры началась очень бурно — уже на 20-й секунде Михаил Гордейчук все же поразил ворота своих бывших одноклубников. Борисовчане ответили серией острых атак, и через 7 минут Станислав Драгун восстановил равновесие — 1:1. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, оба соперника имели шансы отличиться, но результат не изменился.

Также сегодня футболисты солигорского «Шахтера» сыграли вничью в гостях у «Городеи» — 0:0, а в Мозыре «Витебск» одолел местную «Славию» с минимальным преимуществом — 1:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Брест) — 55 очков (22 матча), БАТЭ — 50 (21), «Шахтер» — 50 (21), «Динамо» (Минск) — 43 (21).

Матчи 23-го тура состоятся 27—29 сентября. Главной из них станет встреча в Минске между столичным «Динамо» и «Шахтером».

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Известный актер похудел на 100 кг
Бритни Спирс кардинально сменила внешность и вызвала гнев фанатов
Драма Семина: «Локомотив» вылетел из Кубка России
Мадридский «Реал» вышел на первое место в чемпионате Испании
«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 Кубка английской лиги
Идут на «Витязь»: удержит ли подольский клуб лидерство в КХЛ
«Краснодар» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
Хет-трик Квинси Промеса помог «Аяксу» одержать крупную победу
«Торпедо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв клуб РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь