Брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Центральный поединок чемпионата страны прошел в Бресте при аншлаге и под аккомпанемент дождя. Матч начался с атак динамовцев, и на 6-й минуте бывший игрок борисовчан Михаил Гордейчук мог открыть счет, но после его удара мяч угодил в перекладину ворот. Гости отвечали контратаками, и незадолго до перерыва их лидер Игорь Стасевич вышел на голевую позицию, но и его удар пришелся в перекладину. Вторая половина игры началась очень бурно — уже на 20-й секунде Михаил Гордейчук все же поразил ворота своих бывших одноклубников. Борисовчане ответили серией острых атак, и через 7 минут Станислав Драгун восстановил равновесие — 1:1. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, оба соперника имели шансы отличиться, но результат не изменился.