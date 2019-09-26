«Интер» одержал победу в матче с «Лацио», «Наполи» дома проиграл «Кальяри»
В матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 23-й минуте единственный гол в матче забил защитник миланского «Интера» Данило Д’Амброзио, которому ассистировал итальянский защитник Кристиано Бираги. Таким образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 5 матчей.
В других матчах тура чемпионата Италии «Наполи» дома уступил «Кальяри» (0:1), «Дженоа» и «Болонья» сыграли вничью (0:0), «Фиорентина» обыграла «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» — «Сассуоло» (1:0). СПАЛ дома проиграл «Лечче» (1:3).
|Антонио Конте
|Симоне Индзаги
|Данило Д`Амброзио(Кристиано Бираги)
|23′
|1
|Самир Ханданович
|1
|Томас Стракоша
|2
|Диего Годин
|3
|Луис Фелипе
|6
|Стефан де Фрай
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
73′
|33
|Данило Д`Амброзио
45+2′
|33
|Франческо Ачерби
|34
|Кристиано Бираги
|16
|Марко Пароло
81′
|37
|Милан Шкриньяр
|29
|Мануэль Лаццари
|23
|Николо Барелла
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|77
|Марсело Брозович
|22
|Хони
|8
|Матиас Весино
57′
|10
|Ромеро Луис Альберто
31′66′
|12
|Стефано Сенси
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|9
|Ромелу Лукаку
83′
|21
|Сергей Милинкович-Савич
73′
|7
|Алексис Санчес
|7
|Валон Бериша
|16
|Маттео Политано
77′
|20
|Фелипе Кайседо
53′
|10
|Лаутаро Мартинес
90′
|17
|Чиро Иммобиле
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)