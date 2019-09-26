«Интер» одержал победу в матче с «Лацио», «Наполи» дома проиграл «Кальяри»

«Интер» одержал победу в матче с «Лацио», «Наполи» дома проиграл «Кальяри»

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.