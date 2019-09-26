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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» одержал победу в матче с «Лацио», «Наполи» дома проиграл «Кальяри»

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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Источник: AP 2019

На 23-й минуте единственный гол в матче забил защитник миланского «Интера» Данило Д’Амброзио, которому ассистировал итальянский защитник Кристиано Бираги. Таким образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 5 матчей.

В других матчах тура чемпионата Италии «Наполи» дома уступил «Кальяри» (0:1), «Дженоа» и «Болонья» сыграли вничью (0:0), «Фиорентина» обыграла «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» — «Сассуоло» (1:0). СПАЛ дома проиграл «Лечче» (1:3).

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Интер
1:0
Первый тайм: 1:0
Лацио
Футбол, Италия, Тур 525.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеСимоне Индзаги
Голы
Данило Д`Амброзио(Кристиано Бираги)23′
Составы команд
1Самир Ханданович
1Томас Стракоша
2Диего Годин
3Луис Фелипе
6Стефан де Фрай
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
73′
33Данило Д`Амброзио
45+2′
33Франческо Ачерби
34Кристиано Бираги
16Марко Пароло
81′
37Милан Шкриньяр
29Мануэль Лаццари
23Николо Барелла
11Карлос Хоакин Корреа
77Марсело Брозович
22Хони
8Матиас Весино
57′
10Ромеро Луис Альберто
31′66′
12Стефано Сенси
6Пеззини Лейва Лукас
9Ромелу Лукаку
83′
21Сергей Милинкович-Савич
73′
7Алексис Санчес
7Валон Бериша
16Маттео Политано
77′
20Фелипе Кайседо
53′
10Лаутаро Мартинес
90′
17Чиро Иммобиле
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
10Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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