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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в домашнем матче чемпионата Франции

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» проиграл «Реймсу» со счётом 0:2. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

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Первый гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал гамбийский полузащитник гостей Ассан Камара. Результативную передачу в актив записал зимбабвиец Маршал Манетси. Точку в матче уже в компенсированное арбитром время поставил форвард «Реймса» Булайе Диа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пари Сен-Жермен» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже». Однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Реймса» 11 очков, и команда поднялась на 8-е место. В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Бордо» (28 сентября). «Реймс» в этот же день дома примет «Дижон».

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ПСЖ
0:2
Первый тайм: 0:1
Реймс
Футбол, Франция, Тур 725.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельДавид Гион
Голы
Ассан Камара29′
Булай Диа90+4′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Предраг Райкович
83′
3Преснель Кимпембе
3Гислен Конан
14Хуан Бернат
45+3′
5Юнис Абдельхамид
22Абду Диалло
6Аксель Дисаси
8Леандро Паредес
32Томас Фокет
19Пабло Сарабия
7Ксавье Шавалерен
21Андер Агуэра Эррера
15Маршалл Мунетси
10Неймар
24Матье Кафаро
20Левен Кюрзава
66′
13Ассан Камара
85′
5Маркиньюс
25Мусса Думбья
36Лоик Мбе Со
59′
9Анастасиос Донис
40′69′
12Тома Менье
18Реми Уден
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
42′
33Натанаэль Мбюкю
61′
11Анхель Ди Мария
11Булай Диа
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
10Фолы11
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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