«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в домашнем матче чемпионата Франции

Первый гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал гамбийский полузащитник гостей Ассан Камара. Результативную передачу в актив записал зимбабвиец Маршал Манетси. Точку в матче уже в компенсированное арбитром время поставил форвард «Реймса» Булайе Диа.

«Пари Сен-Жермен» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже». Однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Реймса» 11 очков, и команда поднялась на 8-е место. В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Бордо» (28 сентября). «Реймс» в этот же день дома примет «Дижон».