«ПСЖ» проиграл «Реймсу» в домашнем матче чемпионата Франции
В матче 7-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» проиграл «Реймсу» со счётом 0:2. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
В матче 7-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» проиграл «Реймсу» со счётом 0:2. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Первый гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал гамбийский полузащитник гостей Ассан Камара. Результативную передачу в актив записал зимбабвиец Маршал Манетси. Точку в матче уже в компенсированное арбитром время поставил форвард «Реймса» Булайе Диа.
«Пари Сен-Жермен» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже». Однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Реймса» 11 очков, и команда поднялась на 8-е место. В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Бордо» (28 сентября). «Реймс» в этот же день дома примет «Дижон».
|Томас Тухель
|Давид Гион
|Ассан Камара
|29′
|Булай Диа
|90+4′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Предраг Райкович
83′
|3
|Преснель Кимпембе
|3
|Гислен Конан
|14
|Хуан Бернат
45+3′
|5
|Юнис Абдельхамид
|22
|Абду Диалло
|6
|Аксель Дисаси
|8
|Леандро Паредес
|32
|Томас Фокет
|19
|Пабло Сарабия
|7
|Ксавье Шавалерен
|21
|Андер Агуэра Эррера
|15
|Маршалл Мунетси
|10
|Неймар
|24
|Матье Кафаро
|20
|Левен Кюрзава
66′
|13
|Ассан Камара
85′
|5
|Маркиньюс
|25
|Мусса Думбья
|36
|Лоик Мбе Со
59′
|9
|Анастасиос Донис
40′69′
|12
|Тома Менье
|18
|Реми Уден
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
42′
|33
|Натанаэль Мбюкю
61′
|11
|Анхель Ди Мария
|11
|Булай Диа
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)