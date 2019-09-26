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00:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси отказался верить в собственную травму

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, получивший травму в матче чемпионата Испании с «Вильяреалом», отказывался в нее верить. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

«Я не могу сломаться, я не могу сломаться», — повторял 32-летний футболист в момент, когда физиотерапевт «Барселоны» Хорди Месальеса вышел на поле, чтобы оказать ему помощь.

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Как менялся имидж Месси

Месси получил повреждение на 29-й минуте встречи, но смог продолжить игру. В перерыве он был заменен на Усмана Дембеле. «Барселона» одержала победу со счетом 2:1. Выяснилось, что травма нападающего не носит серьезного характера, он должен вернуться в состав команды в ближайшее время.

23 сентября Месси был признан лучшим футболистом 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В борьбе за трофей аргентинец обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

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Барселона
2:1
Первый тайм: 2:1
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 624.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 70316 зрителей
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеХавьер Кальеха
Голы
Антуан Гризманн(Лионель Месси)6′
Санти Касорла(Висенте де ла Фуэнте Иборра)44′
Артур(Серхио Бускетс)15′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Андрес Серхио Асенхо
2Нелсон Семеду
20Рубен Пенья
24Хуниор Фирпо
82′
16Хави Кинтилья
3Жерар Пике
3Рауль Альбиоль
81′
15Клеман Лангле
4Пау Торрес
8Артур
11Самуэль Чиквуэзе
5Серхио Бускетс
90′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
17Антуан Гризманн
47′
19Андре-Франк Замбо
72′
20Сержи Роберто
26′63′
24Хавьер Онтиверос
57′
21Френки де Йонг
17Карл Токо-Экамби
9Луис Суарес
78′
8Санти Касорла
77′
31Ансу Фати
9Карлос Бакка
10Лионель Месси
45′
7Херард Морено
68′
11Усман Дембеле
23Бордонадо Мойсес Гомес
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)11
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
4Фолы13
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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