Месси отказался верить в собственную травму

Источник: Reuters

«Я не могу сломаться, я не могу сломаться», — повторял 32-летний футболист в момент, когда физиотерапевт «Барселоны» Хорди Месальеса вышел на поле, чтобы оказать ему помощь.

Фоторепортаж Как менялся имидж Месси

Месси получил повреждение на 29-й минуте встречи, но смог продолжить игру. В перерыве он был заменен на Усмана Дембеле. «Барселона» одержала победу со счетом 2:1. Выяснилось, что травма нападающего не носит серьезного характера, он должен вернуться в состав команды в ближайшее время.