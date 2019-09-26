Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.09
ПСЖ
Реймс
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Реал
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Фиорентина
Сампдория
21
Футбол. Зарубежный
25.09
Дженоа
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
25.09
Интер
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Наполи
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Парма
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
25.09
СПАЛ
Лечче
13
Футбол. Кубок России
25.09
Балтика
Локомотив
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Валенсия
Хетафе
33
Футбол. Зарубежный
25.09
Нант
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Брест
Лион
22
Футбол. Зарубежный
25.09
Сент-Этьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Монпелье
Ним
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Лилль
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Тулуза
Анже
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Амьен
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
25.09
Леганес
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Мальорка
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Рома
Аталанта
02
Футбол. Кубок России
25.09
Торпедо М
Крылья Советов
20
Футбол. Кубок России
25.09
Чертаново
Оренбург
02
Футбол. Кубок России
25.09
Химки
Рубин
30
Футбол. Кубок России
25.09
Нижний Новгород
Краснодар
10
Футбол. Кубок России
25.09
Факел
Арсенал Т
12
Футбол. Кубок России
25.09
Черноморец Н
Урал
02
Футбол. Кубок России
25.09
Шинник
Сочи
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
25.09
КАМАЗ
Спартак
12
Футбол. Кубок России
25.09
Мордовия
Ростов
02
Футбол. Кубок России
25.09
Алания
ЦСКА
13
Футбол. Кубок России
25.09
Чайка
Уфа
01
Футбол. Кубок России
25.09
Енисей
Зенит
12
Футбол. Кубок России
25.09
Томь
Тамбов
40
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 финала Кубка лиги, «Вест Хэм» выбыл

Завершились восемь матчей 1/16 финала Кубка английской Лиги. Вот результаты этих встреч.

Наверх

«Ливерпуль» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Милтон-Кинс Донс». Победу красным принесли результативные удары Джеймса Милнера и Ки-Яна Хувера.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» на своём поле со счётом 5:1 разгромил «Гримсби Таун». У синих забивали Росс Баркли, Миши Батшуайи, оформивший дубль, Педро Родригес, Курт Зума, Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в основное время «Рочдейл» — 1:1. Выход в следующий раунд «красные дьяволы» обеспечили себе в серии пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Тоттенхэм» по пенальти проиграл «Колчестеру» в 1/16 финала Кубка лиги

«Оксфорд Юнайтед» дома оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед». Итоговый счёт встречи — 4:0.

«Сандерленд» в гостях нанёс поражение «Шеффилд Юнайтед». Счёт матча — 1:0.

«Астон Вилла» на выезде оказалась сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион». Счёт встречи — 3:1.

«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Редингом». Счёт матча — 1:1. В серии пенальти победу одержал «Вулверхэмптон».

«Бёртон Альбион» на своём поле выиграл у «Борнмута» со счётом 2:0.

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Драма Семина: «Локомотив» вылетел из Кубка России
Мадридский «Реал» вышел на первое место в чемпионате Испании
Идут на «Витязь»: удержит ли подольский клуб лидерство в КХЛ
«Краснодар» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
Хет-трик Квинси Промеса помог «Аяксу» одержать крупную победу
«Торпедо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв клуб РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь