«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» вышли в 1/8 финала Кубка лиги, «Вест Хэм» выбыл

«Ливерпуль» в гостях со счётом 2:0 обыграл «Милтон-Кинс Донс». Победу красным принесли результативные удары Джеймса Милнера и Ки-Яна Хувера.

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«Челси» на своём поле со счётом 5:1 разгромил «Гримсби Таун». У синих забивали Росс Баркли, Миши Батшуайи, оформивший дубль, Педро Родригес, Курт Зума, Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои.

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«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть в основное время «Рочдейл» — 1:1. Выход в следующий раунд «красные дьяволы» обеспечили себе в серии пенальти.

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«Оксфорд Юнайтед» дома оказался сильнее «Вест Хэм Юнайтед». Итоговый счёт встречи — 4:0.

«Сандерленд» в гостях нанёс поражение «Шеффилд Юнайтед». Счёт матча — 1:0.

«Астон Вилла» на выезде оказалась сильнее «Брайтон энд Хоув Альбион». Счёт встречи — 3:1.

«Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Редингом». Счёт матча — 1:1. В серии пенальти победу одержал «Вулверхэмптон».