Азар в запасе. У «Реала» новые герои

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Зидан выпускает дублеров

Испания 2019/2020 Тур 6, 25.09.2019, 22:00 Реал 2 Осасуна 0

Обычно главные тренеры команд перетряхивают основной состав после неприятных поражений, но Зинедин Зидан отличился и поменял полкоманды после победы. По сравнению с матчем в Севилье (1:0) на скамейке остались Куртуа, Карвахаль, Варан, Азар, Бензема и Родригес, а Бэйл и Менди не попали в заявку. Свои позиции отстояли только Рамос, Кроос и Каземиру, которым пока не найти замены в Мадриде. Главный тренер дал шанс молодым Йовичу, Вальверде и Винисиусу, а также решил посмотреть на Ареола, который занял место в воротах. Ирония в том, что Куртуа не меняли, когда он пропускал в каждом матче, и посадили на лавку после первого же «сухаря». Испанские газеты сошлись во мнении, что Зидан как-то неправильно использует метод кнута и пряника, и оттого было вдвойне интересно, что покажет «Реал» в матче с не знающей поражений «Осасуны».

Забавно, что второй состав «Реала» смотрелся на поле не хуже, чем первый. Хоть у Йовича и Винисиуса нет такого опыта, как у Бензема и Азара, их смелый стиль игры и быстрые перемещения в опорной зоне соперника компенсировали мелкие огрехи. Защита «Реала» тоже выглядела уверенно: то ли благодаря возвращению в состав Рамоса, то ли сама по себе. Впрочем, «Осасуна» практически не нагружала защитников хозяев работой и даже ни разу не пробила по воротам в первом тайме.

Винисиус реализует свой шанс

Гости смотрелись не хуже хозяев аккурат до пропущенного мяча. Винисиус забил свой первый гол в сезоне ударом в дальнюю «девятку» и не сдержал слез: бразильцу сейчас трудно конкурировать с Азаром и Бэйлом за место на поле, а сзади подпирает Родригу, которого купили за 45 миллионов евро. 19-летний Винисиус изначально не был готов к такой жесткой конкуренции, и его реакция на забитый мяч вполне оправдана.

Йовичу, в отличие от Жуниора, не хватало реализации. Серб бил по воротам, но либо промахивался в очевидных ситуациях, либо гол отменяли после просмотра ВАР из-за сантиметрового офсайда. Если бы «Осасуна» сравняла счет, на поле наверняка появился бы Бензема, у которого все в порядке с реализацией в этом сезоне. Но гости выглядели потерянными и были ближе к пропущенному, чем к забитому мячу.

Родригу выходит и забивает

Зидан решил, что игру нужно усиливать не за счет опыта, а за счет скорости молодого Родригу, сменившего на поле Винисиуса. Первое появление в чемпионате 18-летний бразилец отметил голом: накрутил соперника на своем фланге и пробил в дальний угол спустя минуту после выхода на замену. Где-то на скамейке занервничал Азар: уже второй конкурент на позицию забивает важный гол, и если сейчас место бельгийца в стартовом составе кажется зарезервированным, то спустя какое-то время все может измениться.

«Реал» же вновь не пропустил в матче чемпионата и добыл уверенную победу малой кровью. Команда Зидана подходит к матчу с «Атлетико» в хорошей форме и, что не менее важно, с хорошим настроением. Вряд ли Винисиус и Родригу появятся в старте, но у того же Ареола неплохие шансы на основу. Теперь все зависит от Зидана, который постепенно подводит команду к решающим матчам.

Огненный матч «Валенсии» и «Хетафе» завершился ничьей

Испания 2019/2020 Тур 6, 25.09.2019, 21:00 Валенсия 3 Хетафе 3

«Хетафе» в очередной раз дал понять, что матчи против него ни для кого не будут легкой прогулкой. «Валенсия» вышла на поединок с настроем на победу, но не включилась с первой минуты, и этого хватило команде из пригорода Мадрида. «Хетафе» забил на 40-й секунде, и задача «летучих мышей» усложнилась в несколько раз: взломать оборону «Хетафе» непросто, только одной команде удалось забить им больше одного гола в этом розыгрыше примеры. В прошлом матче «Мальорка» забила им дважды, но в ответ получила четыре.

Черышев все дальше от основы

«Валенсия» не успела оправиться от пропущенного гола, как случилась новая неприятность: травмировался Гамейро. Казалось, что «Валенсия» стопроцентно потеряет очки. Но Гомес, вышедший на замену вместо 9-го номера, в итоге стал героем первого тайма. Макси забил два гола за четыре минуты, а ближе к концу тайма в составе «Валенсии» отличился 18-летний кореец Ли Кан Ин. Этот перспективный паренек вышел в старте вместо Гонсалу Гедеша, и такой выбор главного тренера крайне невыгоден для Черышева: раньше именно Денис появлялся на поле, когда не мог играть 40-миллионный португалец. Если Альберт Селадес предпочитает россиянину 18-летнего юниора, шансы Черышева на закрепление в основе крайне малы.