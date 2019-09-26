Азар в запасе. У «Реала» новые герои
Новые лица в составе мадридцев добыли домашнюю победу для Зинедина Зидана, чья команда вышла на первое место.
Новые лица в составе мадридцев добыли домашнюю победу для Зинедина Зидана, чья команда вышла на первое место.
Обычно главные тренеры команд перетряхивают основной состав после неприятных поражений, но Зинедин Зидан отличился и поменял полкоманды после победы. По сравнению с матчем в Севилье (1:0) на скамейке остались Куртуа, Карвахаль, Варан, Азар, Бензема и Родригес, а Бэйл и Менди не попали в заявку. Свои позиции отстояли только Рамос, Кроос и Каземиру, которым пока не найти замены в Мадриде. Главный тренер дал шанс молодым Йовичу, Вальверде и Винисиусу, а также решил посмотреть на Ареола, который занял место в воротах. Ирония в том, что Куртуа не меняли, когда он пропускал в каждом матче, и посадили на лавку после первого же «сухаря». Испанские газеты сошлись во мнении, что Зидан
Забавно, что второй состав «Реала» смотрелся на поле не хуже, чем первый. Хоть у Йовича и Винисиуса нет такого опыта, как у Бензема и Азара, их смелый стиль игры и быстрые перемещения в опорной зоне соперника компенсировали мелкие огрехи. Защита «Реала» тоже выглядела уверенно: то ли благодаря возвращению в состав Рамоса, то ли сама по себе. Впрочем, «Осасуна» практически не нагружала защитников хозяев работой и даже ни разу не пробила по воротам в первом тайме.
Винисиус реализует свой шанс
Гости смотрелись не хуже хозяев аккурат до пропущенного мяча. Винисиус забил свой первый гол в сезоне ударом в дальнюю «девятку» и не сдержал слез: бразильцу сейчас трудно конкурировать с Азаром и Бэйлом за место на поле, а сзади подпирает Родригу, которого купили за 45 миллионов евро. 19-летний Винисиус изначально не был готов к такой жесткой конкуренции, и его реакция на забитый мяч вполне оправдана.
Йовичу, в отличие от Жуниора, не хватало реализации. Серб бил по воротам, но либо промахивался в очевидных ситуациях, либо гол отменяли после просмотра ВАР
Родригу выходит и забивает
Зидан решил, что игру нужно усиливать не за счет опыта, а за счет скорости молодого Родригу, сменившего на поле Винисиуса. Первое появление в чемпионате 18-летний бразилец отметил голом: накрутил соперника на своем фланге и пробил в дальний угол спустя минуту после выхода на замену.
«Реал» же вновь не пропустил в матче чемпионата и добыл уверенную победу малой кровью. Команда Зидана подходит к матчу с «Атлетико» в хорошей форме и, что не менее важно, с хорошим настроением. Вряд ли Винисиус и Родригу появятся в старте, но у того же Ареола неплохие шансы на основу. Теперь все зависит от Зидана, который постепенно подводит команду к решающим матчам.
«Хетафе» в очередной раз дал понять, что матчи против него ни для кого не будут легкой прогулкой. «Валенсия» вышла на поединок с настроем на победу, но не включилась с первой минуты, и этого хватило команде из пригорода Мадрида. «Хетафе» забил на 40-й секунде, и задача «летучих мышей» усложнилась в несколько раз: взломать оборону «Хетафе» непросто, только одной команде удалось забить им больше одного гола в этом розыгрыше примеры. В прошлом матче «Мальорка» забила им дважды, но в ответ получила четыре.
Черышев все дальше от основы
«Валенсия» не успела оправиться от пропущенного гола, как случилась новая неприятность: травмировался Гамейро. Казалось, что «Валенсия» стопроцентно потеряет очки. Но Гомес, вышедший на замену вместо 9-го номера, в итоге стал героем первого тайма. Макси забил два гола за четыре минуты, а ближе к концу тайма в составе «Валенсии» отличился 18-летний кореец Ли Кан Ин. Этот перспективный паренек вышел в старте вместо Гонсалу Гедеша, и такой выбор главного тренера крайне невыгоден для Черышева: раньше именно Денис появлялся на поле, когда не мог играть 40-миллионный португалец. Если Альберт Селадес предпочитает россиянину 18-летнего юниора, шансы Черышева на закрепление в основе крайне малы.
Во втором тайме «Хетафе» дал звонкую оплеуху «Валенсии», которая уже поверила в успех. За три минуты команда Хосе Бордаласа забила дважды, и счет снова стал ничейным. Тренер хозяев решил усилить игру и заменил 18-летнего корейца, и вместо него вышел — нет, не Черышев, а тот самый Гедеш. Разумеется, после этого ожидать выхода Дениса на поле не стоило. Даже несмотря на то, что российский игрок не раз доказывал свою полезность после выхода на замену. Черышев остался в запасе, а команды закончили матч со счетом 3:3 — необычайная результативность для «Хетафе» постепенно становится привычным делом.