Промес — звезда «Аякса». У Квинси первый хет-трик в Голландии

Источник: AFP 2019

Севильская командировка

Кумир спартаковских болельщиков жил европейской мечтой, и отправился покорять Испанию, сразу откликнувшись на приглашение «Севильи». Возможно, желание уехать было столь сильным, что он не учел несколько факторов. Во-первых, принципиально другой уровень чемпионата. Во-вторых, и это было даже более важно, стилистические особенности новой команды. Андалусийцы, с которыми тогда работал Пабло Мачин, Промесу не подходили категорически.

Дошло до того, что уволенный по ходу сезона тренер перестал видеть в Квинси игрока атаки и решил сделать из голландца крайнего защитника. Ничего не поменялось и после вступления в должность Хоакина Капарроса. Наоборот, Промес стал все реже появляться на поле. Самое удивительное заключалось в том, что новый наставник занимался трансфером футболиста, занимая пост спортивного «Севильи».

А летом в андалусийском клубе началась грандиозная перестройка. На тренерский пост заступил Хулен Лопетеги, но самым важным было количество сделок. Вернувшийся в клуб легендарный Мончи, похоже, не мог остановиться, продавая и покупая футболистов. А тот факт, что купив Промеса за 24 миллиона евро, андалусийцы всего через год расстались с ним за 15,7 миллиона, лучше всего говорил о том, что на форварда в «Севилье» уже не рассчитывали.

Золотая осень

Наверное, чтобы пережить тот сезон и перезапустить карьеру Промесу требовалось время. Кроме адаптации в уже сложившейся команде задачу новичка «Аякса» усложняли фактически потерянный прошлый сезон и некстати случившаяся травма. Плюс жесточайшая конкуренция, ведь амстердамцы, вопреки многочисленным слухам, не устроили тотальную распродажу блестяще игравшего в Лиге чемпионов состава. Из важных фигур ушли де Лигт, Френки де Йонг, Шене и Дольберг.

Все эти футболисты играли совсем на других позициях, тогда как Зиех, Тадич и Давид Нерес остались в Амстердаме. Вот и получалось, что Эрик тен Хаг выпускал Квинси либо на замену, либо оставлял в запасе, как в отборочных раундах Лиги чемпионов. Все изменилось с наступлением осени. 1 сентября Квинси открыл счет своим голам за лучшую команду Голландии и положил начало разгрому роттердамской «Спарты» (4:1). Сейчас же он переживает пока самый яркий период своей амстердамской карьеры.

После «Спарты» Промес из стартового состава не выпадал, и каждый выход на поле отмечал результативным действием. В игре с «Херенвеном» (4:1) ассистировал Тальяфико. Потом открыл счет в стартовой встрече Лиги чемпионов против «Лилля» (3:0) и в гостевом голландском класико с ПСВ (1:1). Теперь дело дошло до персонального бенефиса.

Тадич отдает — Промес забивает

Первый тайм игры с «Фортуной» ничего подобного не предвещал. «Аякс» не мог включиться на полную мощь, команде не хватало скорости, и свисток на перерыв зафиксировал на табло «Арены Йохана Кройфа» унылые нули. Все перевернулось после великолепного паса Тадича и первого гола Промеса. Потом был второй мяч с добивания и победная точка — снова с передачи сербского ветерана, который в будущем войдет в тренерский штаб амстердамцев.

«Мы знаем, что он обладает умением забивать, и он может делать это с разных позиций, — похвалил своего подопечного тен Хаг в эфире Fox Sports. — У меня он много играл в полузащите в “Гоу Эхед Иглз”. Там он был великолепен, но это был совершенно другой уровень. В “Твенте” и в России у него была более атакующая роль, и в ней он тоже очень хорош».

Сам Квинси одновременно скромничал, уверяя, что главное — командный результат, и шутил. «Для меня хет-трики редкость, так как обычно я забиваю два мяча и успокаиваюсь, — признался герой вечера. — Рад, что удалось отличиться трижды».

Теперь бывший спартаковец с пятью голами лучший снайпер «Аякса» наряду с Тадичем. Промес уверяет, что командное соперничество здорово стимулирует, а серьезная конкуренция — это здорово. «Сегодня три забил я, а в следующий раз, надеюсь, это сделает кто-то другой, — великодушно заметил 11-й номер чемпионов. — У меня было сложное начало, но я хочу показать, что могу быть полезным».