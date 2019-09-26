Промес — звезда «Аякса». У Квинси первый хет-трик в Голландии
Рассказываем о новом витке в карьере Квинси Промеса.
Рассказываем о новом витке в карьере Квинси Промеса.
Кумир спартаковских болельщиков жил европейской мечтой, и отправился покорять Испанию, сразу откликнувшись на приглашение «Севильи». Возможно, желание уехать было столь сильным, что он не учел несколько факторов.
Дошло до того, что уволенный по ходу сезона тренер перестал видеть в Квинси игрока атаки и решил сделать из голландца крайнего защитника. Ничего не поменялось и после вступления в должность Хоакина Капарроса. Наоборот, Промес стал все реже появляться на поле. Самое удивительное заключалось в том, что новый наставник занимался трансфером футболиста, занимая пост спортивного «Севильи».
А летом в андалусийском клубе началась грандиозная перестройка. На тренерский пост заступил Хулен Лопетеги, но самым важным было количество сделок. Вернувшийся в клуб легендарный Мончи, похоже, не мог остановиться, продавая и покупая футболистов. А тот факт, что купив Промеса за 24 миллиона евро, андалусийцы всего через год расстались с ним за 15,7 миллиона, лучше всего говорил о том, что на форварда в «Севилье» уже не рассчитывали.
Наверное, чтобы пережить тот сезон и перезапустить карьеру Промесу требовалось время. Кроме адаптации в уже сложившейся команде задачу новичка «Аякса» усложняли фактически потерянный прошлый сезон и некстати случившаяся травма. Плюс жесточайшая конкуренция, ведь амстердамцы, вопреки многочисленным слухам, не устроили тотальную распродажу блестяще игравшего в Лиге чемпионов состава. Из важных фигур ушли де Лигт, Френки де Йонг, Шене и Дольберг.
Все эти футболисты играли совсем на других позициях, тогда как Зиех, Тадич и Давид Нерес остались в Амстердаме. Вот и получалось, что Эрик тен Хаг выпускал Квинси либо на замену, либо оставлял в запасе, как в отборочных раундах Лиги чемпионов. Все изменилось с наступлением осени. 1 сентября Квинси открыл счет своим голам за лучшую команду Голландии и положил начало разгрому роттердамской «Спарты» (4:1). Сейчас же он переживает пока самый яркий период своей амстердамской карьеры.
После «Спарты» Промес из стартового состава не выпадал, и каждый выход на поле отмечал результативным действием. В игре с «Херенвеном» (4:1) ассистировал Тальяфико. Потом открыл счет в стартовой встрече Лиги чемпионов против «Лилля» (3:0) и в гостевом голландском класико с ПСВ (1:1). Теперь дело дошло до персонального бенефиса.
Первый тайм игры с «Фортуной» ничего подобного не предвещал. «Аякс» не мог включиться на полную мощь, команде не хватало скорости, и свисток на перерыв зафиксировал на табло «Арены Йохана Кройфа» унылые нули. Все перевернулось после великолепного паса Тадича и первого гола Промеса. Потом был второй мяч с добивания и победная точка — снова с передачи сербского ветерана, который в будущем войдет в тренерский штаб амстердамцев.
«Мы знаем, что он обладает умением забивать, и он может делать это с разных позиций, — похвалил своего подопечного тен Хаг в эфире Fox Sports. — У меня он много играл в полузащите в “Гоу Эхед Иглз”. Там он был великолепен, но это был совершенно другой уровень. В “Твенте” и в России у него была более атакующая роль, и в ней он тоже очень хорош».
Сам Квинси одновременно скромничал, уверяя, что главное — командный результат, и шутил. «Для меня
Теперь бывший спартаковец с пятью голами лучший снайпер «Аякса» наряду с Тадичем. Промес уверяет, что командное соперничество здорово стимулирует, а серьезная конкуренция — это здорово. «Сегодня три забил я, а в следующий раз, надеюсь, это сделает
Андрей Кузичев