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10:53 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Ибрагимовича принесли «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Реал Солт-Лейк»

ТАСС, 26 сентября. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:1 обыграл на выезде «Реал Солт-Лейк», одержав третью победу подряд в регулярном чемпионате. Голом и результативной передачей отметился капитан гостей Златан Ибрагимович.

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Источник: AP 2019

На 50-й минуте матча шведский форвард ассистировал полузащитнику Кристиану Павону. Ближе к концу встречи Ибрагимович (80) забил сам, увеличив разницу в счете. Хозяева смогли отыграть только один мяч, голом отметился защитник Недум Онуоха (89).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. Он провел 27 матчей и забил 28 мячей, отдав при этом шесть голевых передач. Лидирует в бомбардирской гонке MLS мексиканский форвард футбольного клуба «Лос-Анджелес» Карлос Вела, на счету которого 30 голов и 15 передач.

«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 32 матчах. За две встречи до конца регулярного чемпионата команда обеспечила себе участие в плей-офф.

Следующим соперником клуба станет аутсайдер Западной конференции «Ванкувер». Встреча пройдет 30 сентября, начало 02:30 мск.

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