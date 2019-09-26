Гол и передача Ибрагимовича принесли «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Реал Солт-Лейк»

Источник: AP 2019

На 50-й минуте матча шведский форвард ассистировал полузащитнику Кристиану Павону. Ближе к концу встречи Ибрагимович (80) забил сам, увеличив разницу в счете. Хозяева смогли отыграть только один мяч, голом отметился защитник Недум Онуоха (89).

Ибрагимович является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. Он провел 27 матчей и забил 28 мячей, отдав при этом шесть голевых передач. Лидирует в бомбардирской гонке MLS мексиканский форвард футбольного клуба «Лос-Анджелес» Карлос Вела, на счету которого 30 голов и 15 передач.

«Лос-Анджелес Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 32 матчах. За две встречи до конца регулярного чемпионата команда обеспечила себе участие в плей-офф.