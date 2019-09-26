Головин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

«Монако» во вторник на своем поле победил «Ниццу» со счетом 3:1, Головин отметился двумя голами и результативной передачей. Сразу после игры журналисты L’Equipe опубликовали в Twitter пост-благодарность лидеру атак сборной России, отметив, что россиянин получил за этот матч оценку 9.
Полностью состав сборной 7-го тура лиги 1 выглядит следующим образом: Стив Манданда («Марсель»), Фабиу («Нант»), Николя Паллуа («Нант»), Аксель Дисаси («Реймс»), Арно Суке («Монпелье»), Александр Головин («Монако»), Маршалл Мунетси («Реймс»), Амзала Камара («Реймс»), Ясин Адли («Бордо»), Йоанн Курт («Брест»), Виктор Осимен («Лилль»).
Для «Монако» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.