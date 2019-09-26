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10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Полузащитник «Монако» Александр Головин включен по итогам седьмого тура чемпионата Франции в символическую сборную лиги 1 по версии авторитетного спортивного издания L’Equipe.

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Источник: AFP 2019

«Монако» во вторник на своем поле победил «Ниццу» со счетом 3:1, Головин отметился двумя голами и результативной передачей. Сразу после игры журналисты L’Equipe опубликовали в Twitter пост-благодарность лидеру атак сборной России, отметив, что россиянин получил за этот матч оценку 9.

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Полностью состав сборной 7-го тура лиги 1 выглядит следующим образом: Стив Манданда («Марсель»), Фабиу («Нант»), Николя Паллуа («Нант»), Аксель Дисаси («Реймс»), Арно Суке («Монпелье»), Александр Головин («Монако»), Маршалл Мунетси («Реймс»), Амзала Камара («Реймс»), Ясин Адли («Бордо»), Йоанн Курт («Брест»), Виктор Осимен («Лилль»).

Для «Монако» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

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Монако
3:1
Первый тайм: 1:0
Ницца
Футбол, Франция, Тур 724.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II, 9358 зрителей
Главные тренеры
Леонарду ЖардимПатрик Виейра
Голы
Александр Головин29′
Патрик Бюрнер54′
Александр Головин74′
Виссам Бен Йеддер80′
Составы команд
40Бенжамен Леком
40Вальтер Бенитес
3Гильермо Марипан
15Патрик Бюрнер
5Жемерсон
2Стенли Нсоки
26′
32Бенуа Бадиашиле
24Энди Пельмар
86′
11Желсон Мартинш
23′
20Юсеф Аталь
17Александр Головин
18Алексис Клод Морис
20Ислам Слимани
25Вилан Сиприен
6Темуе Бакайоко
65′
5Адриен Тамез
31Жил Диаш
45′
23Маланг Сарр
78′
2Фоде Балло-Туре
8Пьер Ле Мелу
4Сеск Фабрегас
88′
10Адам Унас
64′
8Адриэн Силва
28Хишам Будауи
22Жан-Кевин Огюстен
61′
9Каспер Дольберг
24′64′
9Виссам Бен Йеддер
14Иньятиус Ганаго
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
10Фолы14
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Лесаж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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