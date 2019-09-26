Головин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

«Монако» во вторник на своем поле победил «Ниццу» со счетом 3:1, Головин отметился двумя голами и результативной передачей. Сразу после игры журналисты L’Equipe опубликовали в Twitter пост-благодарность лидеру атак сборной России, отметив, что россиянин получил за этот матч оценку 9.