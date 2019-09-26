Форварда «Ниццы» Диаби подозревают в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро

Источник: AFP 2019

Часы стоимостью 70 тысяч евро были украдены из раздевалки команды 16 сентября. Дольберг заявил о пропаже в полицию, расследование сразу сосредоточилось на других игроках команды, среди которых главным подозреваемым стал Диаби.

18-летний нападающий должен будет дать показания. По итогам расследования клуб примет решение о возможных дисциплинарных санкциях.