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18:14 (мск), источник: Sports.Ru

Форварда «Ниццы» Диаби подозревают в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро

Форвард «Ниццы» Ламин Диаби подозревается в краже дорогих часов своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.

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Источник: AFP 2019

Часы стоимостью 70 тысяч евро были украдены из раздевалки команды 16 сентября. Дольберг заявил о пропаже в полицию, расследование сразу сосредоточилось на других игроках команды, среди которых главным подозреваемым стал Диаби.

18-летний нападающий должен будет дать показания. По итогам расследования клуб примет решение о возможных дисциплинарных санкциях.

Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступает за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле.

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