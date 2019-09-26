Форварда «Ниццы» Диаби подозревают в краже часов Дольберга стоимостью 70 тысяч евро
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби подозревается в краже дорогих часов своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби подозревается в краже дорогих часов своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.
Часы стоимостью 70 тысяч евро были украдены из раздевалки команды 16 сентября. Дольберг заявил о пропаже в полицию, расследование сразу сосредоточилось на других игроках команды, среди которых главным подозреваемым стал Диаби.
18-летний нападающий должен будет дать показания. По итогам расследования клуб примет решение о возможных дисциплинарных санкциях.
Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступает за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле.