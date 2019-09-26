4 причины, почему в этом году «Ливерпуль» наконец выиграет АПЛ
Юрген Клопп навсегда войдёт в историю клуба, выиграв с ним первое за 30 лет чемпионство.
Юрген Клопп навсегда войдёт в историю клуба, выиграв с ним первое за 30 лет чемпионство.
В недавнем интервью гуру итальянского футбола Арриго Сакки, отвечая на вопрос о тренерах, которые ему импонируют больше других, без колебаний назвал имена Юргена Клоппа, Маурисио Почеттино и Пепа Гвардиолы. Он так же добавил, что, по его мнению, английская
Здесь внутренняя конкуренция настолько велика, что интрига в борьбе за золотые медали не умерла даже с приходом шейхов. За последние 10 лет чемпионами страны становились 4 разные команды, причем в 4-х из этих сезонов, включая прошлый розыгрыш, борьба велась до последнего тура. Таким образом, «Ливерпуль» второй раз, начиная с 2014 года (когда еще «мерсисайдцев» возглавлял Брендан Роджерс) вплотную подобрался к титулу, но оба раза ему не хватило совсем
Однако именно сейчас, кажется, что «Ливерпуль», наконец,
Немец — один из самых сильных специалистов в мире в плане организации и построении игры. Он принадлежит к числу немногих тренеров с концептуальным видением футбола и в работе опирается на свои фундаментальные принципы. В этом отношении Юрген использует проактивный подход: принимая обстоятельства и адаптируясь к заданным условиям, он не изменяет себе и исповедуемой философии, а создает команду с индивидуальным ярко выраженным стилем. И дортмундская «Боруссия» образца 2008−2015 годов, и нынешний «Ливерпуль» — четкое воплощение его футбольных идей.
Клопп не просто наставник, работающий с командой, но ее системообразующий элемент, который и придает ей идентичность. Сейчас немец находится на пике карьеры. Он мотивирован, опытен и знает, как добиваться результата. Болезненные поражения лишь закалили его, а не сделали неудачником. Тем, кто в нем уже начал сомневаться, ответом стал триумф в Лиге Чемпионов.
Самое ценное в положении Клоппа и его команды, это то, что, несмотря на большое количество обстоятельств и нюансов, влияющих на конечный результат, по большому счету, все зависит только от них самих. Именно поэтому первой причиной, почему титул чемпиона Англии выиграет «Ливерпуль» является не
Работая в Англии, Юрген Клопп наконец получил то, чего у него не было раньше — достаточный ресурс для достижения самых высоких целей. «Ливерпуль» представляет собой команду с
То, что на данный момент атака «Ливерпуля» одна из лучших (а, возможно, и лучшая) в мире, уже звучит аксиомой. Для, Клоппа, который никогда не отличался излишней прагматичностью, ставить атакующий футбол, так же естественно, как, например, для Моуринью оборонительный. Однако и в защитном компоненте игры «красные» существенно прибавили в последнее время. Приход в команду Ван Дейка в 2018 году ощутимо придал команде надежности, по сути, сделав ее более сбалансированный и потому универсальной.
«Ливерпуль», за которым мы наблюдаем сейчас — это наглядный пример того, когда команда и тренер соответствуют высочайшему уровню друг друга. Как ни странно, такое сочетание встречаетcя нет так уж часто, но именно оно способно дать максимальный результат.
Учитывая, что в текущем розыгрыше
Если это так, и «горожане» не вылетят из кубка неожиданно рано, то выбор приоритетов станет очевиднее уже весной 2019-го. На финише сезона в борьбе за чемпионство будут иметь значения различные факторы, в том числе и этот.
То, что прошлая Лига Чемпионов стала для «Ливерпуля» триумфальной, сейчас в ментальном плане определяет для него очень многое. Команда Клоппа уже знала, что значит проигрывать финал и оставаться без титулов. Длительное отсутствие трофеев не только служит мотивацией для
Под руководством Юргена Клоппа команда в достаточно быстром темпе прошла несколько стадий футбольной эволюции. И как результат, текущий сезон по сравнению с прошлым «мерсисайдцы» начали в совершенно ином статусе. Психология победителя — совсем не абстрактное понятие, степень его влияния недооценивать нельзя. Сегодняшний «Ливерпуль» не просто излучает уверенность в своих силах, но и доказывает это на поле, обыгрывая соперников раз за разом.
Похоже, что именно с Юргеном «мерсисайдцы» смогли раскрыться в полной мере, сломав внутренние барьеры. Тренеру действительно удалось привнести в игру подопечных свойственные ему легкость и кураж. Но вместе с тем «Ливерпуль» продолжает взрослеть и развиваться. Сейчас, без сомнения, это коллектив, способный решать задачи самого высокого порядка.
Чемпионат Англии, по сути, только начался, и по ходу сезона может произойти все что угодно. Но конкретно на данный момент по общей игровой форме, настрою, мотивации и атмосфере вокруг команды «Ливерпуль» выглядит предпочтительнее своих конкурентов, и в борьбе за титул чемпиона Англии на этот раз именно они кажутся фаворитами.
Алексей Горшков