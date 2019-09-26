Английский футболист напился, попал в ДТП и выбыл до конца сезона

Источник: AP 2019

Инцидент произошел 24 сентября после командного ужина. Кио напился в компании одноклубников Тома Лоуренса и Мэйсона Беннетта. После этого футболисты попали в ДТП, в котором пострадал Кио. Лоуренсу и Беннетту предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде.

Позже выяснилось, что Кио, являющийся капитаном команды, выбыл до конца сезона. О характере его травмы не сообщается, известно, что она «серьезная».