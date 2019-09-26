Судья сломал ногу во время матча Кубка Нидерландов, но доработал игру до конца

Под занавес основного времени матча арбитр неудачно встал на ногу и почувствовал боль. Он остановил игру и попросил помощи медицинского персонала. После того, как ему заморозили повреждённый участок ноги, Диперинк смог продолжить работу на матче.

Как сообщает Fox Sports, после медицинского осмотра у 31-летнего рефери был диагностирован перелом лодыжки. Тем не менее, после полученной травмы судья отработал на матче две минуты компенсированного времени и полчаса дополнительного времени.