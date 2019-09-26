Скандал с премией ФИФА: нарушения при голосовании были, но это ничего не изменит

Источник: AP 2019

С тех пор, как в Милане 24 сентября вручали награды ФИФА, прошло уже два дня, а шума становится всё больше.

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Причина — не странная символическая сборная, в которой не оказалось Трента Александера-Арнольда и Эндрю Робертсона (вместо них — пропустивший полсезона Марсело и центральный защитник Серхио Рамос), а распределение голосов за лучшего игрока.

Награду The Best получил Лионель Месси. Он обошёл Вирджила ван Дейка (второе место) и Криштиану Роналду (третье место). Позднее стало известно, что среди журналистов больше всего голосов набрал голландский защитник, а за Месси чаще голосовали игроки и тренеры. После награждения ван Дейк отдал Месси должное и сказал, что рад за аргентинца и не расстроен поражением. Криштиану никак не прокомментировал (он не приехал на церемонию), но опубликовал пост в «инстаграме», в котором сказал, что «за ночью всегда следует рассвет». Вроде бы всё прошло без скандалов.

Но на следующий день после церемонии начались странности. Капитан сборной Никарагуа опубликовал вот такой пост в «твиттере»: «Я не голосовал за лучшего игрока в премии The Best, любая информация о моём голосовании является ложью. Спасибо».

Мощное заявление. Почти одновременно ФИФА получила ещё одно обвинение в фальсификации — от главного тренера сборной Судана Здравко Логарушич. Он заявил, что его выбор был изменён: он голосовал за Салаха, Мане и Мбаппе (именно в таком порядке), а в итоге его баллы ушли Месси, ван Дейку и Мане соответственно. У него нет «твиттера», но документ, о котором идёт речь, распространён в сети.

Вдобавок оказалась недовольна Федерация футбола Египта: голоса тренера и капитана сборной вообще не были учтены. Сразу три ошибки в голосовании. Но у ФИФА нашёлся ответ на каждый случай.

Самый быстрый ответ пришёл даже не из ФИФА, а из из Федерации футбола Судана. Издание Football Italia публикует неожиданное опровержение: суданские футбольные власти утверждают, что чиновники ФИФА уже связались с ними. В результате проверки выяснилось, что тренер их сборной ссылается на документ, отредактированный в фотошопе. На самом деле, его голоса были отданы именно так, как посчитали в ФИФА.

Мутная история, но на бумаге с подписью Логарушича действительно легко заметить следы голосования напротив других игроков — как раз Месси, ван Дейка и Мбаппе. И кстати, фамилия тренера, согласно документации ФИФА пишется «Логаришич». Хотя, например, портал Transfermarkt даёт именно такое написание: Logarusic. Учитывая это, информация о неверном подсчёте голоса тренера действительно начинает напоминать фейк. В ФИФА призвали футбольные власти Судана расследовать этот инцидент.

Ситуация с капитаном сборной Никарагуа сложнее. ФИФА опровергла заявления Барреры и привела доказательство: документ со списком номинантом на награду The Best, на которой стоит подпись самого Барреры и официальная печать Федерации футбола Никарагуа. Значит, кто-то голосовал вместо него, а Федерация это утвердила. В ФИФА просят футбольные власти Никарагуа разобраться и выяснить, кто именно голосовал вместо Барреры.

Самая необычная ситуация с голосами от Египта. Их действительно не засчитали. Причина — технические ошибки в оформлении документа.

Во-первых, на документе, предоставленном Федерацией футбола Египта, имена и фамилии номинантов напечатаны полностью с заглавных букв. А главное — на документе отсутствовала печать Федерации футбола Египта, без которой документ был признана недействительным. Голоса капитана и тренера сборной при голосовании не учитывались.

Ответы ФИФА не означают, что дело автоматически закончится: ещё предстоит узнать, кто голосовал вместо капитана Никарагуа, и откуда взялся фейк с голосованием тренера Судана. Но в любом случае, скандалы сопровождают голосование не в первый раз.