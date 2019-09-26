«Севилья» уступила «Эйбару», выигрывая 2:0 по ходу матча

Встреча, прошедшая в Эйбаре, завершилась со счетом 3:2. Гости выигрывали 2:0 после первого тайма, отличились Лукас Окампос (11-я минута) и Оливер Торрес (33), после перерыва хозяева отыгрались и вырвали победу благодаря голам Фабиана Орельяны (66, с пенальти), Педро Леона (77) и Хосе Анхеля (82).