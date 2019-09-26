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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» уступила «Эйбару», выигрывая 2:0 по ходу матча

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Севильи» уступили «Эйбару» в матче шестого тура чемпионата Испании, ведя по ходу игры с разницей в два мяча.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Эйбаре, завершилась со счетом 3:2. Гости выигрывали 2:0 после первого тайма, отличились Лукас Окампос (11-я минута) и Оливер Торрес (33), после перерыва хозяева отыгрались и вырвали победу благодаря голам Фабиана Орельяны (66, с пенальти), Педро Леона (77) и Хосе Анхеля (82).

«Эйбар» одержал первую победу в сезоне, набрал 5 очков и покинул зону вылета. «Севилья» проиграла второй матч подряд и с 10 очками занимает седьмую строчку.

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Эйбар
3:2
Первый тайм: 0:2
Севилья
Футбол, Испания, Тур 626.09.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарХулен Лопетеги
Голы
Фабиан Орельяна66′
Лукас Окампос(Хоан Хордан)11′
Санчес Хиль Педро Леон77′
Оливер Торрес(Лукас Окампос)33′
Вальдес Диас Хосе Анхель82′
Составы команд
1Марко Дмитрович
1Томаш Вацлик
12Паулу Андре Оливейра
90+4′
16Гонсалес Хесус Навас
15Вальдес Диас Хосе Анхель
18Серхио Эскудеро
49′
23Анайц Арбилья
19′
20Диегу Карлос
90+1′
8Папакули Диоп
10Эвер Банега
10Эдуардо Экспосито
56′
25Фернанду Режес
7Энрике Гонсалес Касин Кике
5Лукас Окампос
14Фабиан Орельяна
11Мунир Эль-Хаддади
4Иван Рамис
45′
6Даниэл Каррису
61′
16Пабло Де Бласис
12Жюль Кунде
21Санчес Хиль Педро Леон
88′
21Оливер Торрес
79′
6Серхио Диас Альварес
15Алехандро Посо
22Такаси Инуи
32′
24Хоан Хордан
70′68′
5Гонсало Эскаланте
17Неманья Гудель
84′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)7
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
11Фолы19
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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