«Севилья» уступила «Эйбару», выигрывая 2:0 по ходу матча
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Севильи» уступили «Эйбару» в матче шестого тура чемпионата Испании, ведя по ходу игры с разницей в два мяча.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Севильи» уступили «Эйбару» в матче шестого тура чемпионата Испании, ведя по ходу игры с разницей в два мяча.
Встреча, прошедшая в Эйбаре, завершилась со счетом 3:2. Гости выигрывали 2:0 после первого тайма, отличились Лукас Окампос (11-я минута) и Оливер Торрес (33), после перерыва хозяева отыгрались и вырвали победу благодаря голам Фабиана Орельяны (66, с пенальти), Педро Леона (77) и Хосе Анхеля (82).
«Эйбар» одержал первую победу в сезоне, набрал 5 очков и покинул зону вылета. «Севилья» проиграла второй матч подряд и с 10 очками занимает седьмую строчку.
|Хосе Луис Мендилибар
|Хулен Лопетеги
|Фабиан Орельяна
|66′
|Лукас Окампос(Хоан Хордан)
|11′
|Санчес Хиль Педро Леон
|77′
|Оливер Торрес(Лукас Окампос)
|33′
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|82′
|1
|Марко Дмитрович
|1
|Томаш Вацлик
|12
|Паулу Андре Оливейра
90+4′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|18
|Серхио Эскудеро
49′
|23
|Анайц Арбилья
19′
|20
|Диегу Карлос
90+1′
|8
|Папакули Диоп
|10
|Эвер Банега
|10
|Эдуардо Экспосито
56′
|25
|Фернанду Режес
|7
|Энрике Гонсалес Касин Кике
|5
|Лукас Окампос
|14
|Фабиан Орельяна
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|Иван Рамис
45′
|6
|Даниэл Каррису
61′
|16
|Пабло Де Бласис
|12
|Жюль Кунде
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
88′
|21
|Оливер Торрес
79′
|6
|Серхио Диас Альварес
|15
|Алехандро Посо
|22
|Такаси Инуи
32′
|24
|Хоан Хордан
70′68′
|5
|Гонсало Эскаланте
|17
|Неманья Гудель
84′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)