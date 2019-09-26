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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА готовит революцию. Агентский беспредел скоро закончится

Международная федерация футбола порекомендовала ограничить выплаты комиссионных представителям игроков.

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Ограничения для агентов

«ФИФА и участники футбольного процесса рекомендуют ограничить агентские комиссии и количество арендных соглашений», — под таким заголовком на сайте Международной федерации футбола вышел небольшой пресс-релиз. Он емкий, но информативный. Если совсем кратко, то ФИФА собирается ограничить:

1. Величину агентских выплат (10% от суммы трансфера для представителей клуба-продавца, 3% от суммы вознаграждения игрока для представителей игрока, 3% от суммы вознаграждения игрока для представителей клуба-покупателя).

2. Число представителей каждой из сторон переговоров, чтобы не было конфликта интересов.

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Мыльный пузырь

О введении подобных мер говорилось еще в прошлом году в отчете ФИФА — по поручению президента ФИФА Джанни Инфантино организация разработала систему ограничений действий агентов. А призывом к действию стала публикация данных Football Leaks о трансфере Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». По их информации, агент француза Мино Райола заработал на переходе 40 миллионов евро при общей сумме трансфера 105 миллионов евро.

Индустрия давно превратилась в мыльный пузырь — в прошлом году ФИФА сообщила, что общая сумма агентских комиссионных с 2014-го по 2018 год составила примерно 2 миллиарда долларов. При этом назвать точную сумму невозможно, так как деньги часто переводятся «по-черному», чтобы избежать налогообложения. Было очевидно, что пузырь вот-вот должен лопнуть.

ФИФА уже боролась с этим, но, судя по все еще крупным агентским выплатам, система признана неэффективной.

Теперь она повторно вводит систему обязательного лицензирования для агентов, в которой будет требование непрерывного профессионального развития, а также обязывает проводить все комиссионные через Информационный центр ФИФА (он будет запущен в ближайшее время).

Меньше аренд

Еще одна реформа коснется арендных соглашений. ФИФА надоело смотреть на армию «Челси», который ежесезонно пачками отправляет молодых футболистов в клубы со всего света. Сейчас на лондонцев наложен трансферный запрет, и они сократили количество арендованных в другие клубы игроков, но их все равно много — 15.

С сезона-2020/21 клубы не смогут брать/отдавать в аренду больше восьми футболистов. Но это касается только международных сделок — об ограничении аренд в клубы из той же страны ФИФА не говорит ничего. А с сезона-2022/23 число арендных соглашений сократится до шести, причем в один клуб можно будет отдать не более трех игроков. Важно и то, что ФИФА собирается ограничить число аренд игроков старше 22 лет — организация хочет, чтобы «аренды преследовали спортивные цели, а не коммерческие».

Но все это — пока лишь рекомендации Комитета участников футбольного процесса ФИФА.

Все предложения будут представлены Совету ФИФА на его следующем заседании 24 октября, и только после его одобрения вступят в силу.

Тем не менее уже видны шаги к уменьшению постоянно растущего влияния агентов на трансферы.

Гоша Чернов

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