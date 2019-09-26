Соперник «Астаны» разгромил другого участника группы Лиги Европы
Голландский «АЗ Алкмар», который станет соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, разгромил «Фейеноорд» в гостевом матче чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.
Голландский «АЗ Алкмар», который станет соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, разгромил «Фейеноорд» в гостевом матче чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Роттердаме завершилась со счетом 3:0. На 39-й минуте забил Майрон Бааду, на 50-й — Кэлвин Стенс, а на 83-й — Оуссама Идрисси.
С 16 очками «АЗ Алкмар» идет третьим, отставая на один балл от ПСВ и «Аякса». На десятом месте из 18 клубов расположился «Фейеноорд», у которого 10 баллов.
Отметим, что в группе L вместе с «Астаной» и «АЗ Алкмаром» также играют английский «Манчестер Юнайтед» и сербский «Партизан».
В групповом этапа ЛЕ выступает и «Фейеноорд» — в группе G среди его соперников португальский «Порту», шотландский «Рейнджерс» и швейцарский «Янг Бойз».