«Сельта» добилась ничьей в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» в матче шестого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» в матче шестого тура чемпионата Испании.
Встреча в Виго завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Адриа Хинер Педроса (48-я минута). «Сельта» ушла от поражения в компенсированное время второго тайма благоларя точному удару Санти Мины.
«Сельта», продлившая серию без побед до четырех матчей, в седьмом туре 29 сентября сыграет в гостях с «Эйбаром». «Эспаньол» в этот же день примет «Вальядолид».
|Фран Эскриба
|Давид Гальего
|Санти Мина(Уго Мальо)
|90+5′
|Адрия Педроса(Хонатан Кальери)
|48′
|13
|Рубен Бланко
|13
|Родригес Диего Лопес
|2
|Уго Мальо
|3
|Адрия Педроса
|4
|Нестор Араухо
|5
|Эдиналду Гомес Налду
70′
|15
|Лукас Оласа
|16
|Родригес Хави Лопес
|18
|Джозеф Айду
|17
|Дидак Вила
|8
|Фран Бельтран
|24
|Фернандо Калеро
32′
|10
|Яго Аспас
90+2′
|4
|Мата Виктор Санчес
80′
|22
|Санти Мина
|12
|Хонатан Кальери
87′
|6
|Денис Суарес
85′
|21
|Марк Рока
87′
|11
|Пионе Систо
|10
|Серхи Дардер
|12
|Рафинья
76′
|7
|У Лэй
64′
|19
|Габриэль Фернандес
|2
|Гонсало Авила Пипа
73′
|14
|Станислав Лоботка
44′61′
|22
|Матиас Варгас
77′
|23
|Брайс Мендес
|15
|Сильва Давид Лопес
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)