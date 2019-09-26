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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Сельта» добилась ничьей в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» в матче шестого тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча в Виго завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Адриа Хинер Педроса (48-я минута). «Сельта» ушла от поражения в компенсированное время второго тайма благоларя точному удару Санти Мины.

«Сельта», продлившая серию без побед до четырех матчей, в седьмом туре 29 сентября сыграет в гостях с «Эйбаром». «Эспаньол» в этот же день примет «Вальядолид».

Сельта
1:1
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 626.09.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Фран ЭскрибаДавид Гальего
Голы
Санти Мина(Уго Мальо)90+5′
Адрия Педроса(Хонатан Кальери)48′
Составы команд
13Рубен Бланко
13Родригес Диего Лопес
2Уго Мальо
3Адрия Педроса
4Нестор Араухо
5Эдиналду Гомес Налду
70′
15Лукас Оласа
16Родригес Хави Лопес
18Джозеф Айду
17Дидак Вила
8Фран Бельтран
24Фернандо Калеро
32′
10Яго Аспас
90+2′
4Мата Виктор Санчес
80′
22Санти Мина
12Хонатан Кальери
87′
6Денис Суарес
85′
21Марк Рока
87′
11Пионе Систо
10Серхи Дардер
12Рафинья
76′
7У Лэй
64′
19Габриэль Фернандес
2Гонсало Авила Пипа
73′
14Станислав Лоботка
44′61′
22Матиас Варгас
77′
23Брайс Мендес
15Сильва Давид Лопес
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)10
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
5Фолы17
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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