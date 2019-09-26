«Сельта» добилась ничьей в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом»

Встреча в Виго завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Адриа Хинер Педроса (48-я минута). «Сельта» ушла от поражения в компенсированное время второго тайма благоларя точному удару Санти Мины.

«Сельта», продлившая серию без побед до четырех матчей, в седьмом туре 29 сентября сыграет в гостях с «Эйбаром». «Эспаньол» в этот же день примет «Вальядолид».