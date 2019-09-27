«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Микель Ойарсабаль (19-я, 41-я минуты), также голом отметился Виллиан Жозе (32-я). На 85-й минуте у «Алавеса» был удален Дель Мораль Гарсия, а двумя минутами позже полузащитник хозяев Порту не смог реализовать пенальти.

«Реал Сосьедад» одержал третью победу подряд и с 13 очками вышел на второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от мадридского «Реала». «Алавес», потерпевший третье поражение подряд и продливший серию без побед до пяти встреч, с пятью очками располагается на на 17-й строчке.