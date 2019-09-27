«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Алавесом» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Алавесом» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в
«Реал Сосьедад» одержал третью победу подряд и с 13 очками вышел на второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от мадридского «Реала». «Алавес», потерпевший третье поражение подряд и продливший серию без побед до пяти встреч, с пятью очками располагается на на 17-й строчке.
|Иманол Альгвасиль
|Асьер Гаритано
|Микель Оярсабаль(Мартин Эдегор)
|19′
|да Силва Виллиан Жозе(Микель Оярсабаль)
|32′
|Микель Оярсабаль
|41′
|Кристиан Порту
|87′
|1
|Алекс Ремиро
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|3
|Диего Льоренте
|4
|Родригу Эли
|6
|Ариц Элустондо
|6
|Лисандро Магальян
|20
|Начо Монреаль
|17
|Адриан Марин
|7
|Кристиан Порту
61′
|21
|Мартин Агиррегабирия
|8
|Микель Мерино
|20
|Пере Понс
|16
|Андер Гевара
|7
|Перес Мартинес Лукас
|21
|Мартин Эдегор
|24
|Оливер Берк
|18
|Андони Горосабель
75′
|8
|Исла Томас Пина
49′60′
|24
|Робен Ле Норман
|19
|Ману Гарсия
74′85′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
45′
|22
|Мубарак Вакасо
27′45′
|19
|Александр Исак
|18
|Парреу Алейш Видаль
|10
|Микель Оярсабаль
60′
|29
|Борха Сайнс
75′
|11
|Аднан Янузай
|10
|Йон Гвидетти
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)