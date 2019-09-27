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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Алавесом» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Микель Ойарсабаль (19-я, 41-я минуты), также голом отметился Виллиан Жозе (32-я). На 85-й минуте у «Алавеса» был удален Дель Мораль Гарсия, а двумя минутами позже полузащитник хозяев Порту не смог реализовать пенальти.

«Реал Сосьедад» одержал третью победу подряд и с 13 очками вышел на второе место в турнирной таблице, отставая на один балл от мадридского «Реала». «Алавес», потерпевший третье поражение подряд и продливший серию без побед до пяти встреч, с пятью очками располагается на на 17-й строчке.

Реал Сосьедад
3:0
Первый тайм: 3:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 626.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Anoeta
Главные тренеры
Иманол АльгвасильАсьер Гаритано
Голы
Микель Оярсабаль(Мартин Эдегор)19′
да Силва Виллиан Жозе(Микель Оярсабаль)32′
Микель Оярсабаль41′
Нереализованные пенальти
Кристиан Порту87′
Составы команд
1Алекс Ремиро
1Фернандо Флорес Пачеко
3Диего Льоренте
4Родригу Эли
6Ариц Элустондо
6Лисандро Магальян
20Начо Монреаль
17Адриан Марин
7Кристиан Порту
61′
21Мартин Агиррегабирия
8Микель Мерино
20Пере Понс
16Андер Гевара
7Перес Мартинес Лукас
21Мартин Эдегор
24Оливер Берк
18Андони Горосабель
75′
8Исла Томас Пина
49′60′
24Робен Ле Норман
19Ману Гарсия
74′85′
9да Силва Виллиан Жозе
45′
22Мубарак Вакасо
27′45′
19Александр Исак
18Парреу Алейш Видаль
10Микель Оярсабаль
60′
29Борха Сайнс
75′
11Аднан Янузай
10Йон Гвидетти
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)5
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
7Фолы20
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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