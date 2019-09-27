«Милан» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Италии

Встреча в Торино завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Кшиштофа Пёнтека (19-я минута) с пенальти «Торино» ответил дублем Андреа Белотти (72-я, 76-я).

На 73-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил голкипер Пепе Рейна.

«Милан» терпит второе поражение подряд и с шестью очками идет на 13-м месте в чемпионате. «Торино», набрав девять очков, поднялся на шестую строчку.