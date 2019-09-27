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00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Италии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Милан» проиграл «Торино» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча в Торино завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Кшиштофа Пёнтека (19-я минута) с пенальти «Торино» ответил дублем Андреа Белотти (72-я, 76-я).

На 73-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил голкипер Пепе Рейна.

«Милан» терпит второе поражение подряд и с шестью очками идет на 13-м месте в чемпионате. «Торино», набрав девять очков, поднялся на шестую строчку.

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Торино
2:1
Первый тайм: 0:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 526.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриМарко Джампаоло
Голы
Андреа Белотти(Томас Ринкон)72′
Кшиштоф Пентек18′
Андреа Белотти76′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
99Джанлуиджи Доннарумма
77′
5Армандо Иццо
2Давиде Калабрия
29Лоренцо Де Сильвестри
13Алессио Романьоли
72′
36Бремер
19Тео Эрнандез
63′
8Даниэле Базелли
22Матео Пабло Музаккьо
88′
88Томас Ринкон
79Франк Кессье
9Андреа Белотти
33′
8Хесус Хоакин Сусо
11Симоне Дзадза
31′
9Кшиштоф Пентек
4Лянко
8′57′
10Хакан Чалханоглу
15Кристиан Ансальди
4Исмаэль Беннасер
21′78′
34Ола Эйна
81′83′
18Анте Ребич
30Коффи Джиджи
17Рафаэл Леан
65′
24Симоне Верди
66′
5Джакомо Бонавентура
21Алехандро Беренгер
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
9Удары (всего)15
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
14Фолы20
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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