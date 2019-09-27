«Милан» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Италии
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Милан» проиграл «Торино» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Милан» проиграл «Торино» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Торино завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. На гол Кшиштофа Пёнтека (19-я минута) с пенальти «Торино» ответил дублем Андреа Белотти (72-я, 76-я).
На 73-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил голкипер Пепе Рейна.
«Милан» терпит второе поражение подряд и с шестью очками идет на 13-м месте в чемпионате. «Торино», набрав девять очков, поднялся на шестую строчку.
|Вальтер Маццарри
|Марко Джампаоло
|Андреа Белотти(Томас Ринкон)
|72′
|Кшиштоф Пентек
|18′
|Андреа Белотти
|76′
|39
|Сальваторе Сиригу
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
77′
|5
|Армандо Иццо
|2
|Давиде Калабрия
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|13
|Алессио Романьоли
72′
|36
|Бремер
|19
|Тео Эрнандез
63′
|8
|Даниэле Базелли
|22
|Матео Пабло Музаккьо
88′
|88
|Томас Ринкон
|79
|Франк Кессье
|9
|Андреа Белотти
33′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|11
|Симоне Дзадза
31′
|9
|Кшиштоф Пентек
|4
|Лянко
8′57′
|10
|Хакан Чалханоглу
|15
|Кристиан Ансальди
|4
|Исмаэль Беннасер
21′78′
|34
|Ола Эйна
81′83′
|18
|Анте Ребич
|30
|Коффи Джиджи
|17
|Рафаэл Леан
65′
|24
|Симоне Верди
66′
|5
|Джакомо Бонавентура
|21
|Алехандро Беренгер
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)