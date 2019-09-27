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01:00 (мск), источник: Sport24

Кипер «Севильи» Вацлик сыграл в Кариуса. Дикий фэйл и поражение от «Эйбара»

А ведь андалусийцы вели 2:0 к перерыву.

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Источник: AFP 2019

«Севилью» тренирует человек, ставший худшим тренером 2018 года. Титул неофициальный, но вполне реальный. Хулен Лопетеги в 2018-м умудрился потерять две супер-престижные работы. Сначала его со скандалом выгнали из сборной Испании — прямо перед чемпионатом мира в России. Ну, зато нашим в 1/8 проигрывал не Лопетеги.

А потом Хулен и в «Реале» провалился — из-за контракта с которым его и выперли из сборной. Мадридский клуб играл ужасно — отставка Лопетеги была вполне логичной.

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Сейчас Хулен пытается реанимировать карьеру. В «Севилье». Получается не очень — в последние дни. Так-то команда Лопетеги здорово стартовала — три победы, ничья и ноль поражений после 4-го тура. Но дальше был домашний матч с «Реалом» — на «Рамон Санчес Писхуан» андалусийцы регулярно обыгрывают статусного соперника.

Но в воскресенье Лопетеги бывшей команде уступил — 0:1. В единственном голе Бензема чешский голкипер Томаш Вацлик не виноват.

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Ладно «Реалу» — сегодня «Севилья» проиграла скромненькому аутсайдеру Ла Лиги «Эйбару», ведя к перерыву 2:0. Окампос и Оливер Торрес забили издевательские простые голы, и букмекеры даже не принимали ставки на поражение банды Лопетеги. Мол, «Севилья» обеспечила себе три очка, закрывайте лавочку.

Но «Эйбар» выдал мощный камбэк и умудрился выиграть матч — 3:2. На 77-й хозяева сравняли счет — после кошмарной ошибки Вацлика. Вот тут 30-летний чех точно виноват по полной. Примерно такой же фэйл недавно изобразил специалист по комичным голам Лорис Кариус.

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Через 5 минут «Эйбар» забил победный гол (Вацлик снова был не идеален) и вырвал победу. «Севилья» теперь только 7-я. 26 сентября точно не лучший день в жизни Хулена Лопетеги и особенно Томаша Вацлика.

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Чемпионат Испании

Примера. 6-й тур

Голы: Окампос, 11 (0:1); Торрес, 33 (0:2); Орельяна, 66 — с пенальти (1:2); Леон, 77 (2:2); Анхель, 82 (3:2).

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Эйбар
3:2
Первый тайм: 0:2
Севилья
Футбол, Испания, Тур 626.09.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарХулен Лопетеги
Голы
Фабиан Орельяна66′
Лукас Окампос(Хоан Хордан)11′
Санчес Хиль Педро Леон77′
Оливер Торрес(Лукас Окампос)33′
Вальдес Диас Хосе Анхель82′
Составы команд
1Марко Дмитрович
1Томаш Вацлик
12Паулу Андре Оливейра
90+4′
16Гонсалес Хесус Навас
15Вальдес Диас Хосе Анхель
18Серхио Эскудеро
49′
23Анайц Арбилья
19′
20Диегу Карлос
90+1′
8Папакули Диоп
10Эвер Банега
10Эдуардо Экспосито
56′
25Фернанду Режес
7Энрике Гонсалес Касин Кике
5Лукас Окампос
14Фабиан Орельяна
11Мунир Эль-Хаддади
4Иван Рамис
45′
6Даниэл Каррису
61′
16Пабло Де Бласис
12Жюль Кунде
21Санчес Хиль Педро Леон
88′
21Оливер Торрес
79′
6Серхио Диас Альварес
15Алехандро Посо
22Такаси Инуи
32′
24Хоан Хордан
70′68′
5Гонсало Эскаланте
17Неманья Гудель
84′
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)7
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
11Фолы19
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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