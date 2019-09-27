Кипер «Севильи» Вацлик сыграл в Кариуса. Дикий фэйл и поражение от «Эйбара»
А ведь андалусийцы вели 2:0 к перерыву.
А ведь андалусийцы вели 2:0 к перерыву.
«Севилью» тренирует человек, ставший худшим тренером 2018 года. Титул неофициальный, но вполне реальный. Хулен Лопетеги в 2018-м умудрился потерять две
А потом Хулен и в «Реале» провалился —
Сейчас Хулен пытается реанимировать карьеру. В «Севилье». Получается не очень — в последние дни.
Но в воскресенье Лопетеги бывшей команде уступил — 0:1. В единственном голе Бензема чешский голкипер Томаш Вацлик не виноват.
Ладно «Реалу» — сегодня «Севилья» проиграла скромненькому аутсайдеру Ла Лиги «Эйбару», ведя к перерыву 2:0. Окампос и Оливер Торрес забили издевательские простые голы, и букмекеры даже не принимали ставки на поражение банды Лопетеги. Мол, «Севилья» обеспечила себе три очка, закрывайте лавочку.
Но «Эйбар» выдал мощный камбэк и умудрился выиграть матч — 3:2. На 77-й хозяева сравняли счет — после кошмарной ошибки Вацлика. Вот тут 30-летний чех точно виноват по полной. Примерно такой же фэйл недавно изобразил специалист по комичным голам Лорис Кариус.
Через 5 минут «Эйбар» забил победный гол (Вацлик снова был не идеален) и вырвал победу. «Севилья» теперь только 7-я. 26 сентября точно не лучший день в жизни Хулена Лопетеги и особенно Томаша Вацлика.
Чемпионат Испании
Примера. 6-й тур
Голы: Окампос, 11 (0:1); Торрес, 33 (0:2); Орельяна, 66 — с пенальти (1:2); Леон, 77 (2:2); Анхель, 82 (3:2).
|Хосе Луис Мендилибар
|Хулен Лопетеги
|Фабиан Орельяна
|66′
|Лукас Окампос(Хоан Хордан)
|11′
|Санчес Хиль Педро Леон
|77′
|Оливер Торрес(Лукас Окампос)
|33′
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|82′
|1
|Марко Дмитрович
|1
|Томаш Вацлик
|12
|Паулу Андре Оливейра
90+4′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|18
|Серхио Эскудеро
49′
|23
|Анайц Арбилья
19′
|20
|Диегу Карлос
90+1′
|8
|Папакули Диоп
|10
|Эвер Банега
|10
|Эдуардо Экспосито
56′
|25
|Фернанду Режес
|7
|Энрике Гонсалес Касин Кике
|5
|Лукас Окампос
|14
|Фабиан Орельяна
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|Иван Рамис
45′
|6
|Даниэл Каррису
61′
|16
|Пабло Де Бласис
|12
|Жюль Кунде
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
88′
|21
|Оливер Торрес
79′
|6
|Серхио Диас Альварес
|15
|Алехандро Посо
|22
|Такаси Инуи
32′
|24
|Хоан Хордан
70′68′
|5
|Гонсало Эскаланте
|17
|Неманья Гудель
84′
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)