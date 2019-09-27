Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Бетис
Футбол. Зарубежный
26.09
Эйбар
Севилья
32
Футбол. Зарубежный
26.09
Сельта
Эспаньол
11
Футбол. Зарубежный
26.09
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
26.09
Реал Сосьедад
Алавес
30
Все события
Фоторепортажи
10Парфенов — Кононов — 4:1
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимович обработал мяч в стиле «Матрицы» и запустил новый флешмоб

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в Twitter запустил новый флешмоб под названием Matrix challenge.

Наверх

Суть челленджа заключается в том, чтобы удержать мяч на груди и, отклонившись назад, размахивать руками, как герой фильма «Матрица». Футболист передал эстафету полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. В текущем сезоне Главной лиги футбола (MLS) форвард принял участие в 27 матчах, отметившись 28 забитыми мячами. Швед занимает второе место в списке бомбардиров, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (30).

 Последние дни жизни умершего от неизлечимой болезни экс-игрока «Зенита»
Этот вратарь весил 170 кг. Он ломал перекладины и соперников
Штрафы и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым
Россия везет на чемпионат мира самый красивый десант (фото)
Провал уральского вратаря в НХЛ. Четыре шайбы за 10 минут
Туктамышева показала новый костюм и выиграла турнир в Петербурге
СМИ: «Челси» переманит Неймара рекордной зарплатой
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 11-го тура РПЛ
«Спящая красавица»: Загитова выступит в новом шоу Навки (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь