Ибрагимович обработал мяч в стиле «Матрицы» и запустил новый флешмоб

Суть челленджа заключается в том, чтобы удержать мяч на груди и, отклонившись назад, размахивать руками, как герой фильма «Матрица». Футболист передал эстафету полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.