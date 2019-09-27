Бекхэм учредил агентскую фирму
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в скором времени приступит к агентской деятельности.
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в скором времени приступит к агентской деятельности.
Как сообщает Mirror,
Фирма Бекхэма будет заниматься делами узкого круга игроков. Ожидается, что в ближайшее время под её крыло перейдёт восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. 17-летний нападающий в этом сезоне провёл уже 4 матча в английской
Напомним, Бекхэм также является создателем и совладельцем американского клуба «Интер Майами», который в следующем году начнёт выступать в MLS.