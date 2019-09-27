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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Бекхэм учредил агентскую фирму

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в скором времени приступит к агентской деятельности.

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Как сообщает Mirror, экс-футболист летом учредил агентскую фирму под названием Footwork Management Limited, в которой в качестве директоров числятся он сам, его близкий друг Дэйв Гарднер и Никола Хаусон, имеющий опыт работы главой пиар-службы.

Фирма Бекхэма будет заниматься делами узкого круга игроков. Ожидается, что в ближайшее время под её крыло перейдёт восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. 17-летний нападающий в этом сезоне провёл уже 4 матча в английской Премьер-лиге.

Напомним, Бекхэм также является создателем и совладельцем американского клуба «Интер Майами», который в следующем году начнёт выступать в MLS.

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