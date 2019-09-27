«Челси» переманит Неймара рекордной зарплатой
Руководство английского «Челси» выразило желание приобрести нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает El Desmarque.
Руководство английского «Челси» выразило желание приобрести нападающего французского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает El Desmarque.
По информации издания, лондонский клуб сделает парижанам предложение в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Челси» собирается заплатить ПСЖ 300 миллионов евро, а Неймару предложить контракт с зарплатой 42 миллиона евро, что сделает его самым высокооплачиваевым игроком мира.
Бразилец этим летом заявлял о желании вернуться в «Барселону». Неймар, по сообщениям СМИ, не хотел оставаться в ПСЖ, но в итоге не сумел уйти в другой клуб в прошедшее трансферное окно. После этого фанаты парижан публично обратились к футболисту, выражая недовольство его действиями.
Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» обошелся парижанам в рекордные 222 миллиона евро.