Головные боли лидеров, или какие интересные матчи ожидаются в 28-м туре КПЛ

28 сентября (суббота)

«Иртыш» — «Шахтер»

Павлодарцы до поражения от «Окжетпеса» в последнем туре исправно набирали очки в четырех играх, что позволило им выйти на приемлемое девятое место. Это значит, что им вполне по силам обыграть «горняков» и закрепиться на текущей позиции. Другое дело, что «Шахтер» имеет серию из четырех поражений подряд, в связи с чем постарается реабилитироваться. И все же «Иртышу» победа нужнее, хотя бы по той причине, что проводит один из трех оставшихся матчей на своем поле.

В первом круге «Иртыш» проиграл в гостях «Шахтеру» (0:4), а во втором сыграл в родных стенах в нулевую ничью.

Всего команды провели 71 матч, в которых павлодарский клуб одержал 37 побед при 18 ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 97−62.

«Тобол» — «Жетысу»

Очень интересный матч во всех аспектах. Гостям терять нечего, за медали уже не поборются, вылет им также не грозит, поэтому могут сыграть без лишней нервотрепки, чего не скажешь о хозяевах. Костанайцы лидируют в чемпионате с двухочковым отрывом, который естественно хотели бы сохранить. То есть избежать психологического давления им навряд ли удастся. Но тот факт, что они не пропускали в последних семи турах, в которых одержали шесть побед при одной ничьей, делает их фаворитами предстоящей встречи.

В этом чемпионате семиреченцы не только не выигрывали у костанайского клуба, но и ни разу ему не забивали — 0:0 в шестом туре и 0:1 в 16-м.

В личных встречах преимущество имеет «Тобол» — 26 побед при 12 ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 76−44.

29 сентября (воскресенье)

«Актобе» — «Тараз»

«Красно-белые» сохраняют теоретические шансы спастись от вылета, но в них никто не верит. В сравнении с ними у таразцев более поправимое турнирное положение, но южанам необходимо набирать важные очки с равными по силам соперниками, в противном случае не выберутся с десятого места, если не опустятся на 11-е. В целом у гостей непростой календарь, четыре из шести матчей проведут на выезде.

В первом круге «Актобе» проиграл на своем поле «Таразу» (2:3), а во втором команды остались при своих (1:1).

В предыдущих 48 играх актюбинцы брали верх в 26 случаях при 11 ничьих и 11 неудачах с разницей мячей 77−60.

«Атырау» — «Окжетпес»

«Нефтяники» очень неубедительно смотрятся в последних играх. Как результат, осели на предпоследней, 11-й строчке. Выкарабкаться из подвала таблицы им будет архисложно. К тому же неудачно противостоят синегорцам в этом сезоне: 1:2 в первом круге и 0:3 во втором. Несмотря на это, шансы на сохранение прописки в премьер-лиге у них по-прежнему остаются. В этом смысле кокшетаусцы чувствуют себя спокойно, занимая восьмое место с солидным отрывом.

Ранее «Атырау» оказывался сильнее «Окжетпеса» в 19 матчах при трех ничьих и девяти поражениях с разницей мячей 45−28.

«Астана» — «Кайсар»

У Стойчо Младенова серьезная команда, но она никогда не выигрывала у северян в столице. А это весомый аргумент, чтобы поставить на победу пятикратного чемпиона. Вдобавок у хозяев более сильный подбор исполнителей, многие из которых способны решить исход встречи в одиночку. Оступиться они могут лишь при чудовищном не фарте и сумасшедшем настрое кызылординцев. Ну и не станем забывать мотивирующую сторону «Астаны», борющуюся за чемпионство, в то время как гости не преследуют амбициозных целей.

В первом круге команды разошлись миром (0:0), а во втором успех праздновала «Астана» (4:1).

В «личке» столичный клуб побеждал 17 раз при трех ничьих и трех поражениях с разницей мячей 51−12.

«Кайрат» — «Ордабасы»

Центральный матч тура, очки нужны обеим командам, борющимся за чемпионство. При этом, если шымкентцы проиграют, то рискуют отдалиться от призовой тройки, а вместе с этим остаться без каких-либо медалей в последующем. Нельзя оступаться и «Кайрату», чтобы не отпустить вперед лидирующий «Тобол». Более того, этот матч может определить дальнейшую судьбу алматинцев в чемпионской гонке.

Как видно, любителей футбола ожидает захватывающий поединок, в котором в состоянии победить любая из сторон. Но алматинских болельщиков настораживает то обстоятельство, что их команда в этом сезоне ни разу не обыграла «Ордабасы» — 0:0 в Шымкенте и 0:1 в Алматы. Впрочем, в «Кайрате» наверняка учли все предыдущие недочеты ради первой победы над «Ордабасы» в нынешней КПЛ.