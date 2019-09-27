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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ни один врач не решился брать ответственность». Русский вратарь думал о завершении карьеры, а теперь покоряет Португалию

В среду в Кубке лиги Португалии дебютировал 22-летний российский вратарь Иван Злобин — он на ноль отыграл первый матч за «Бенфику». Что о нем нужно знать?

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Источник: Спорт-Экспресс

Россия. Академия Коноплева, контракт с ЦСКА, проблемы со здоровьем

«В школе ЦСКА есть перспективные вратари, за которыми будущее и армейцев, и всего отечественного футбола», — говорил в 2014 году заслуженный тренер голкиперов Вячеслав Чанов, в то время работавший в школе красно-синих. В числе наследников Игоря Акинфеева он называл и Ивана Злобина — 17-летнего гренадера из Тюмени. С будущим ЦСКА пока не сложилось, но в российском футболе Иван точно будет на виду в ближайшие годы. И португальском тоже.

Карьера Злобина уникальна тем, что он занял место в воротах уже в шесть лет. Дошколят и учеников начальных классов в первые годы обучения редко делают голкиперами, но Злобин выделялся ростом и любил выручать одноклубников — в тюменской секции это заметили и сразу же решили оттачивать его вратарские навыки.

Мальчику понравились перчатки, и в новом амплуа он смотрелся органично. Защищал команду на различных турнирах, а на одном из таковых Злобина заметили в больших академиях — «Краснодара», «Локомотива» и тольяттинской академии имени Коноплева. Нынешний вратарь «Бенфики» признавался, что семья выбрала Тольятти из-за подхода руководства той школы — и в 12 лет Злобин уехал на Волгу.

Академия Коноплева раньше была известна, как продуктивный инкубатор — оттуда вышли Дзагоев, Кутепов, Зобнин, Крицюк, Юсупов, Ефремов и другие заметные футболисты премьер-лиги. Злобин в Тольятти не затерялся, хотя в первые месяцы с трудом свыкался с мыслью, что дом далеко за Уралом.

У тольяттинской академии, как известно, печальная судьба — из-за проблем с финансированием она в какой-то момент стала массово отпускать игроков, и Злобин в то смутное время как раз находился в структуре. К счастью, на юношеском Кубке России вратарь отлично выступил и заслужил предложение от ЦСКА. Тогда, в 2013 году Злобин почти не думал — поехал в Москву, осмотрел инфраструктуру и подписал контракт с ЦСКА.

Чанов видел в Злобине громадный потенциал. Как и тренер дубля ЦСКА Александр Гришин. Основным в молодежке красно-синих оставался сегодняшний второй номер ЦСКА Илья Помазун, а Злобин его периодически подменял. Осенью 2014-го тюменец даже сыграл в двух матчах Юношеской лиги УЕФА — в одном ЦСКА уступил «Манчестер Сити» в гостях со счетом 2:4, зато в домашней встрече с «Баварией» победил 3:1.

У Злобина тогда не все было идеально со здоровьем. После одного из обследований врачи ЦСКА испугались итогов из-за шумов в сердце. Сам Злобин говорил, что все медосмотры раньше проходил спокойно, но после одного из вызовов в юношескую сборную вратарю провели ЭКГ — и она показала, что с сердцем не все в порядке. В сборную брать Злобина отказались, в ЦСКА тоже насторожились. Голкипер ездил на обследования, консультировался с доктором в родной Тюмени, который сказал, что это возрастное. Но в ЦСКА перестраховались и обрубили дальнейший путь по красно-синей дороге.

Вячеслав Чанов: «Сейчас у Ивана все нормально, шумов нет, я интересовался»

— Злобин, мне, кстати, звонил после игры, мы поддерживаем общение, — сказал Чанов, с которым «СЭ» связался после дебюта Злобина за «Бенфику». — Мы так, с юмором пообщались. Ваня говорит: «С горем пополам сыграл на ноль». Я ответил: «Если у тебя каждый раз так же с горем пополам будет получаться, то я только за».

— Потенциал сразу увидели?

— Мы с Александром Гришиным, который тогда тренировал молодежку ЦСКА, видели Злобина в основной команде. Я считал, что Иван — тот вратарь, который сможет быть за Акинфеевым. В игре Ивана были очень заметны умение читать игру, самоотверженность. По его игре за молодежку мы понимали, что нашли парня, которого хотим двигать дальше.

— В ЦСКА не получилось из-за здоровья?

— Только из-за этого. Увидели шумы в сердце. Я старался бороться, объяснить, что это проходит, что это возрастное. Тем не менее, ни один врач не решился брать на себя ответственность. Сейчас, кстати, у Ивана все нормально, шумов нет, я интересовался.

— Как оцениваете потенциал Злобина сейчас? Может появиться новый Акинфеев?

— Давайте опустим сравнения с Игорем. Исходя из того, что я знаю о Ване, могу сказать: он из тех людей, которые не останавливаются. Я и раньше был уверен, что он вырастет в хорошего вратаря, сейчас уверенность еще выше. Надеюсь, у него все получится.

Португалия. «Лейрия», три года в дубле «Бенфики», доверие Бруну Лаже

После ухода из ЦСКА Злобин даже подумывал о завершении карьеры и хотел сконцентрироваться на учебе. Но осенью 2015-го Иван перешел в португальскую «Лейрию», где вдохнул в свою карьеру новую жизнь. «Лейрия» — это проект бизнесмена Александра Толстикова, в котором играет много россиян. В конце 2015-го, к примеру, там уже числился нынешний форвард «Урала» Юрий Бавин. Толстиков знает Злобина еще с тех времен, когда игроку было 17.

Всего через полгода голкипера перехватила «Бенфика», где уже числился другой россиянин — воспитанник «Локомотива», а ныне защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов. Оба они занимались вместе с «Бенфикой Б» — Злобин поначалу смотрел за играми второй команды со скамейки запасных, но на поле впервые вышел только в ноябре 2016-го (поражение от «Фафи» 0:1).

К основе вратаря подтягивали изредка и на пару тренировок — если кто-то из голкиперов «Бенфики» травмировался или заболевал. В дубле же Злобин со временем дорос до безоговорочного первого номера и целиком провел сезоны-2017/18 и 2018/19 в этом статусе.

В начале 2019 года «Бенфика» разорвала контракт с главным тренером Руем Виторией, а на его место руководство назначило тренера «Бенфики Б» Бруну Лаже. Вместе с тем в «Аякс» отправился голкипер Бруну Варела, так что Лаже подтянул Злобина к обойме главной команды — уже на постоянной основе. Правда, до конца прошлого сезона россиянин за «орлов» так и не дебютировал, хотя был заявлен в Лиге Европы.

Сейчас Злобин — второй вратарь лиссабонского гранда, уже выиграл с ним Суперкубок Португалии и в теории даже может сыграть с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Конечно, шансов мало: Лаже доверяет греку Влаходимосу, но Злобин, вероятно, будет защищать ворота «Бенфики» в кубковых турнирах. В среду в матче 1-го тура Кубка лиги наш голкипер впервые сыграл за лиссабонцев и не позволил забить «Гимарайншу» (0:0). Португальские СМИ высоко оценили дебют Злобина, но очевидно, что для него это только начало. В Россию он пока не хочет, хотя говорит, что пример Станислава Крицюка вдохновляет. Но если Злобин будет регулярно играть за «Бенфику», то смысла возвращаться и не будет.

Александр Толстиков: «В “Бенфике” очень жесткая конкуренция. В состав попадают только те, в кого реально верят»

— Сразу было видно, что парень с потенциалом? — вопрос президенту «Лейрии».

— Конечно, это было заметно еще тогда, когда он находился в академии Коноплева. Потом Злобин перешел в ЦСКА, а туда просто так не берут, у армейцев хороший отдел скаутов.

— Что за история с проблемами с сердцем у Злобина?

— Скорее, были предположения, что у Ивана были проблемы со здоровьем. Он сначала прошел тщательный медицинский анализ в России, потом прошел осмотр в Португалии. Никаких патологий у него не выявили.

— Ожидали ли, что в итоге Иван дорастет до «Бенфики» и станет всерьез бороться там за место в старте?

— «Бенфика» — клуб, который не делает экспериментов. Там очень жесткая конкуренция, в состав попадают те, в кого реально верят. Конечно, не все проходят это сито, но конкретно про Злобина с первого сезона в «Бенфике» говорили, что это цветок, который надо постоянно поливать и который стопроцентно дорастет до первой команды. Да, у него были и ошибки, и хорошие матчи, но в клубе верили в Ивана, и вот, наконец, свершился тот момент, когда он дебютировал за первую команду в официальном матче.

— Вы общались с ним после его дебюта за основу?

— Ваня — самокритичный парень, переживал из-за эпизода в первом тайме: он и центральный защитник не совсем друг друга поняли, это могло привести к неприятным последствиям. Тем не менее, Злобин достойно вышел из этого положения и сохранил ворота в неприкосновенности. Если в целом, то Иван доволен дебютом. Некоторые СМИ писали, что в его игре была заметна нервозность, но я бы так не сказал. Присутствовал на стадионе и могу сказать, что Злобин выглядел спокойно и достойно для первого матча.

— «Бенфика» известна как клуб, который является хорошим трамплином для перехода в более серьезный чемпионат. Возможно ли, что Иван спустя время окажется в еще более сильном клубе, чем «Бенфика»?

— Я искренне в это верю, но важно и то, что «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» никогда не забывают о результате. Рейтинг УЕФА важен для португальских клубов, все лидеры бьются за возможность попасть в Лигу чемпионов. Продажи — лишь следствие того, что команды и футболисты показывают хороший результат как в национальном чемпионате, так и на европейской арене.

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