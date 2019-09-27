ФИФА опубликовала официальное заявление о голосовании за награды лучших игроков

Источник: AFP 2019

Церемония вручения наград прошла 23 сентября в итальянском Милане.

«ФИФА расстроена публикациями в СМИ, в которых подвергается честность процесса голосования за награды лучших по версии организации, — говорится в заявлении. — Процедура голосования за каждую из номинаций находилась под независимым контролем сторонней организации, в данном случае ею была PwC. При проведении голосования ФИФА и PwC придерживались установленной процедуры: все ассоциации должны были отправить бюллетени в электронной и письменной форме, письменные документы должны были быть подписаны уполномоченными представителями ассоциаций и теми, кто имел право голосовать. Также на бюллетене должна была быть проставлена печать ассоциации».

Читайте также Скандал с премией ФИФА

«ФИФА и PwC могут подтвердить, что все бюллетени, которые были заполнены и отправлены согласно установленной процедуре, были учтены в голосовании, — также сообщается в заявлении. — Соответственно, нет сомнений в действительности полученных результатов. В случае нахождения даже тех ошибок, которые не повлияли на результат голосования, ФИФА проведет расследование и применит санкции в случае необходимости».