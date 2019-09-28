«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить Покеттино вместо Сульшера

Источник: AFP 2019

В «Юнайтед» хотят видеть на посту главного тренера Маурисио Покеттино, который разочарован текущим положением дел в «Тоттенхэме».

«Здесь царит невероятная обстановка, у нас удивительная база и лучший стадион в мире. Но футбол — это в первую очередь победы и трофеи», — приводит цитату Покеттино The Sun. Для того, чтобы приобрести аргентинца, владельцу «МЮ» Эду Вудворту необходимо будет заплатить 32 миллиона евро «Тоттенхэму».